Шмыгаль и Каллас обсудили финансовые потребности Украины на следующий год и производство вооружения
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с главой дипломатии ЕС Каей Каллас, которая находится с визитом в Киеве. Стороны обсудили совместные проекты в производстве вооружений и скоординировали приоритетные финансовые потребности Украины на следующий год.
Об этом глава оборонного ведомства сообщил в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Европейский Союз стал мощным партнером Украины в войне с Россией. Обсудили совместные проекты в производстве вооружений, обмен технологиями и участие в коллективных инициативах ЕС, в частности в проекте SAFE. Подчеркнул необходимость более тесной интеграции Украины в общую систему коллективной обороны", - отметил Шмыгаль.
Он отметил, что Украина доказала, что является незаменимым союзником в защите Европы.
"С начала полномасштабной войны ЕС и государства-члены оказывают военную и техническую помощь, обучают украинских военных в рамках программы EUMAM Ukraine, а также ввели 18 пакетов санкций против агрессора. Искренне благодарим за эту непоколебимую поддержку. Подчеркнул необходимость дальнейшего усиления санкций против РФ", - говорится в заявлении министра.
Кроме этого, Шмыгаль и Каллас скоординировали приоритетные финансовые потребности Украины на следующий год.
"Важно, чтобы российские деньги в дальнейшем работали в пользу Украины. Наше партнерство - это основа будущей безопасности. Вместе мы способны построить сильную и сплоченную Европу, способную дать отпор любым угрозам", - добавил глава Минобороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ну, це глибоченна срака!!!!!
секретар умєров їде в штати обговорювати зброю.
а міністр шмигаль, в україні обговорює зброю з Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.
це, дєрьмак так мститься за те що його не хочуть ніде бачити?
А що творить СБУ та суди Портнова -хто буде за вигрібати перед Партнерами? - Стюардеса Єрмака чи її ПРЄдшЄствЄннік ?
КАСʼЯНОВ: Мій підрозділ знищили ЗА ТИЖДЕНЬ. Рішення прийняв Зеленський. Я потрапив у ГЕСТАПО