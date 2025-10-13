Шмыгаль и Каллас обсудили финансовые потребности Украины на следующий год и производство вооружения

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с главой дипломатии ЕС Каей Каллас, которая находится с визитом в Киеве. Стороны обсудили совместные проекты в производстве вооружений и скоординировали приоритетные финансовые потребности Украины на следующий год.

Об этом глава оборонного ведомства сообщил в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Европейский Союз стал мощным партнером Украины в войне с Россией. Обсудили совместные проекты в производстве вооружений, обмен технологиями и участие в коллективных инициативах ЕС, в частности в проекте SAFE. Подчеркнул необходимость более тесной интеграции Украины в общую систему коллективной обороны", - отметил Шмыгаль.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Он отметил, что Украина доказала, что является незаменимым союзником в защите Европы.

"С начала полномасштабной войны ЕС и государства-члены оказывают военную и техническую помощь, обучают украинских военных в рамках программы EUMAM Ukraine, а также ввели 18 пакетов санкций против агрессора. Искренне благодарим за эту непоколебимую поддержку. Подчеркнул необходимость дальнейшего усиления санкций против РФ", - говорится в заявлении министра.

Кроме этого, Шмыгаль и Каллас скоординировали приоритетные финансовые потребности Украины на следующий год.

"Важно, чтобы российские деньги в дальнейшем работали в пользу Украины. Наше партнерство - это основа будущей безопасности. Вместе мы способны построить сильную и сплоченную Европу, способную дать отпор любым угрозам", - добавил глава Минобороны.

Читайте также: Украина консультирует Европу относительно того, как работает защита от дронов, - Каллас