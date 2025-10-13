РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8273 посетителя онлайн
Новости Оборонно-промышленный комплекс Украины Помощь Украине от Европы
151 5

Шмыгаль и Каллас обсудили финансовые потребности Украины на следующий год и производство вооружения

шмыгаль, каллас

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу с главой дипломатии ЕС Каей Каллас, которая находится с визитом в Киеве. Стороны обсудили совместные проекты в производстве вооружений и скоординировали приоритетные финансовые потребности Украины на следующий год.

Об этом глава оборонного ведомства сообщил в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Европейский Союз стал мощным партнером Украины в войне с Россией. Обсудили совместные проекты в производстве вооружений, обмен технологиями и участие в коллективных инициативах ЕС, в частности в проекте SAFE. Подчеркнул необходимость более тесной интеграции Украины в общую систему коллективной обороны", - отметил Шмыгаль.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Он отметил, что Украина доказала, что является незаменимым союзником в защите Европы.

"С начала полномасштабной войны ЕС и государства-члены оказывают военную и техническую помощь, обучают украинских военных в рамках программы EUMAM Ukraine, а также ввели 18 пакетов санкций против агрессора. Искренне благодарим за эту непоколебимую поддержку. Подчеркнул необходимость дальнейшего усиления санкций против РФ", - говорится в заявлении министра.

Кроме этого, Шмыгаль и Каллас скоординировали приоритетные финансовые потребности Украины на следующий год.

"Важно, чтобы российские деньги в дальнейшем работали в пользу Украины. Наше партнерство - это основа будущей безопасности. Вместе мы способны построить сильную и сплоченную Европу, способную дать отпор любым угрозам", - добавил глава Минобороны.

Читайте также: Украина консультирует Европу относительно того, как работает защита от дронов, - Каллас

Автор: 

оружие (10480) производство (555) Шмыгаль Денис (2875) Каллас Кая (287)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а, яким боком каллас до виробництва зброї?
ну, це глибоченна срака!!!!!

секретар умєров їде в штати обговорювати зброю.
а міністр шмигаль, в україні обговорює зброю з Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.

це, дєрьмак так мститься за те що його не хочуть ніде бачити?
показать весь комментарий
13.10.2025 17:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nhaMEdXyupQ&t=1s

А що творить СБУ та суди Портнова -хто буде за вигрібати перед Партнерами? - Стюардеса Єрмака чи її ПРЄдшЄствЄннік ?
показать весь комментарий
13.10.2025 17:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UU9FpW1znFM https://www.youtube.com/watch?v=
КАСʼЯНОВ: Мій підрозділ знищили ЗА ТИЖДЕНЬ. Рішення прийняв Зеленський. Я потрапив у ГЕСТАПО
показать весь комментарий
13.10.2025 17:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vEKa7EXc6bc https://www.youtube.com/watch?v=про "ЗЛОЧИНИ ПОРОШЕНКА", але... він виявився пустишкою!
показать весь комментарий
13.10.2025 17:19 Ответить
А що у 2026 в Україні війна не закінчиться ?
показать весь комментарий
13.10.2025 17:42 Ответить
 
 