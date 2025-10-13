УКР
Зіткнення швидкісних потягів у Словаччині: серед постраждалих є українець

Зіткнення поїздів у Словаччині

13 жовтня на південному сході Словаччини зіткнулись два пасажирські швидкісні поїзди. Постраждали понад 60 людей, серед них 20-річний українець.

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske повідомили в українському МЗС.

Хлопцеві надають допомогу в місцевій лікарні.

Посольство України в Словаччині підтримує зв’язок із матір’ю постраждалого. У відомстві не уточнили, у якому стані перебуває юнак.

Більше про аварію

Два швидкісних поїзди зіткнулися невдовзі після 10:00 поблизу села Яблонов-над-Турньоу в місці перетину двох колій, де вони стають однією. У поїздах перебувало приблизно 100 людей. Унаслідок зіткнення один з потягів зійшов із рейок.

Станом на 18:00 відомо про 69 постраждалих, з яких 7 — у важкому стані, а 14 зазнали травм середньої тяжкості. Серед постраждалих також є вагітна жінка. Попередньо, загиблих немає.

Причини аварії з’ясовуються. Міністр внутрішніх справ Матуш Сутай Есток припустив, що аварія могла статися через людську помилку: один із машиністів поїзда, імовірно, не поступився дорогою іншому.

Шо значить не поступився? У них шо там сімафорів немає?
13.10.2025 19:51
"стрілки" не перевели вчасно - так буває...
13.10.2025 20:08
Так шо, лоб в лоб?
13.10.2025 20:09
я бачив одного разу, як при спробі пропуску швидкісного потягу він врізався в хвіст попутного вантажного потягу - не помістився "вантажний" на перегоні....
13.10.2025 20:14
так, кажуть один машиніст вистрибнув, зараз тяжкий
13.10.2025 20:15
А у словаків стрілки переводять машиністи поїздів? Вони там шизонулись, чи що?
13.10.2025 20:28
там шизонутих багато - ф і ц о може підтвердити
13.10.2025 20:31
Же Ви таке почитали?
13.10.2025 20:35
"стрілки" не перевели вчасно - так буває...
Коментую коментар...
13.10.2025 20:50
 
 