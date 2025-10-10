УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8928 відвідувачів онлайн
Новини Індустрія дронів Стіна дронів
414 5

Словаччина має бути частиною "Стіни дронів", - президент Пеллегріні

Індустрія дронів

Пеллегріні про Стіну дронів

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що Словаччина має бути частиною "Стіни дронів".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на TASR, про це він заявив у п’ятницю під час саміту в Естонії.

Так, за його словами, жодна країна на східному фланзі не може бути виключена з цього проєкту.

"Словаччина має бути частиною цього проєкту. Східний фланг має бути захищений як єдине ціле, не може бути жодної паузи чи прогалини", – заявив президент.

Він зауважив, що для цього можна було б використати знання та досвід України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Здається, що замість дорогих і надзвичайно недоступних технічних засобів ми могли б використовувати цілком доступні за ціною рішення українських виробників цих систем, які могли б допомогти принаймні у виявленні можливого проникнення дронів на нашу територію. Потім, звичайно, друга частина – це знищення або збиття такого дрона", – сказав Пеллегріні і додав, що також хотів би обговорити цю тему з партнерами

"Між нами всіма має бути згода, що східний кордон має бути захищений як єдине ціле, не залишаючи осторонь жодної країни", – підсумував Пеллегріні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словаччина гола та боса, у неї немає засобів ППО, - президент Пеллегріні

Раніше повідомлялося, що Словаччина зробить усе необхідне, щоб стати частиною проєкту "Стіна дронів".

Автор: 

Словаччина (1225) дрони (5978) Пеллегріні Петер (20)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Словаччині варто визначитись.
Труси чи хрестик?
показати весь коментар
10.10.2025 20:14 Відповісти
Може ще "чардаша" покличе у компанію?
показати весь коментар
10.10.2025 20:16 Відповісти
А частиною дупи куколда вже не комільфо?
показати весь коментар
10.10.2025 20:17 Відповісти
ДОПОМОЖІТЬ СУТТЄВО НАМ . і не те треба вам стіни дронів. Невже не вистачає логіки?
показати весь коментар
10.10.2025 20:23 Відповісти
То всі носилися з мирним планом Зеленського, тепер іншу забаву знайшли
показати весь коментар
10.10.2025 22:07 Відповісти
 
 