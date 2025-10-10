Словаччина має бути частиною "Стіни дронів", - президент Пеллегріні
Індустрія дронів
Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що Словаччина має бути частиною "Стіни дронів".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на TASR, про це він заявив у п’ятницю під час саміту в Естонії.
Так, за його словами, жодна країна на східному фланзі не може бути виключена з цього проєкту.
"Словаччина має бути частиною цього проєкту. Східний фланг має бути захищений як єдине ціле, не може бути жодної паузи чи прогалини", – заявив президент.
Він зауважив, що для цього можна було б використати знання та досвід України.
"Здається, що замість дорогих і надзвичайно недоступних технічних засобів ми могли б використовувати цілком доступні за ціною рішення українських виробників цих систем, які могли б допомогти принаймні у виявленні можливого проникнення дронів на нашу територію. Потім, звичайно, друга частина – це знищення або збиття такого дрона", – сказав Пеллегріні і додав, що також хотів би обговорити цю тему з партнерами
"Між нами всіма має бути згода, що східний кордон має бути захищений як єдине ціле, не залишаючи осторонь жодної країни", – підсумував Пеллегріні.
Раніше повідомлялося, що Словаччина зробить усе необхідне, щоб стати частиною проєкту "Стіна дронів".
