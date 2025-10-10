Словакия должна быть частью "Стены дронов", - президент Пеллегрини

Индустрия дронов

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Словакия должна быть частью "Стены дронов".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TASR, об этом он заявил в пятницу во время саммита в Эстонии.

В частности, по его словам, ни одна страна на восточном фланге не может быть исключена из этого проекта.

"Словакия должна быть частью этого проекта. Восточный фланг должен быть защищен как единое целое, не может быть никакой паузы или пробела", - заявил президент.

Он отметил, что для этого можно было бы использовать знания и опыт Украины.

"Кажется, что вместо дорогих и чрезвычайно недоступных технических средств мы могли бы использовать вполне доступные по цене решения украинских производителей этих систем, которые могли бы помочь по крайней мере в выявлении возможного проникновения дронов на нашу территорию. Затем, конечно, вторая часть - это уничтожение или сбивание такого дрона", - сказал Пеллегрини и добавил, что также хотел бы обсудить эту тему с партнерами.

"Между нами всеми должно быть согласие, что восточная граница должна быть защищена как единое целое, не оставляя в стороне ни одной страны", - подытожил Пеллегрини.

Ранее сообщалось, что Словакия сделает все необходимое, чтобы стать частью проекта "Стена дронов".