Столкновение скоростных поездов в Словакии: среди пострадавших есть украинец

13 октября на юго-востоке Словакии столкнулись два пассажирских скоростных поезда. Пострадали более 60 человек, среди них 20-летний украинец.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщили в украинском МИД.

Парню оказывают помощь в местной больнице.

Посольство Украины в Словакии поддерживает связь с матерью пострадавшего. В ведомстве не уточнили, в каком состоянии находится юноша.

Больше об аварии

Два скоростных поезда столкнулись вскоре после 10:00 вблизи села Яблонов-над-Турнеу в месте пересечения двух путей, где они становятся одной дорогой. В поездах находилось около 100 человек. Вследствие столкновения один из поездов сошел с рельсов.

По состоянию на 18:00 известно о 69 пострадавших, из которых 7 - в тяжелом состоянии, а 14 получили травмы средней тяжести. Среди пострадавших также есть беременная женщина. Предварительно, погибших нет.

Причины аварии выясняются. Министр внутренних дел Матуш Сутай Эсток предположил, что авария могла произойти из-за человеческой ошибки: один из машинистов поезда, вероятно, не уступил дорогу другому.

