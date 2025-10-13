Столкновение скоростных поездов в Словакии: среди пострадавших есть украинец
13 октября на юго-востоке Словакии столкнулись два пассажирских скоростных поезда. Пострадали более 60 человек, среди них 20-летний украинец.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщили в украинском МИД.
Парню оказывают помощь в местной больнице.
Посольство Украины в Словакии поддерживает связь с матерью пострадавшего. В ведомстве не уточнили, в каком состоянии находится юноша.
Больше об аварии
Два скоростных поезда столкнулись вскоре после 10:00 вблизи села Яблонов-над-Турнеу в месте пересечения двух путей, где они становятся одной дорогой. В поездах находилось около 100 человек. Вследствие столкновения один из поездов сошел с рельсов.
По состоянию на 18:00 известно о 69 пострадавших, из которых 7 - в тяжелом состоянии, а 14 получили травмы средней тяжести. Среди пострадавших также есть беременная женщина. Предварительно, погибших нет.
Причины аварии выясняются. Министр внутренних дел Матуш Сутай Эсток предположил, что авария могла произойти из-за человеческой ошибки: один из машинистов поезда, вероятно, не уступил дорогу другому.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Коментую коментар...