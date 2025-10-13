РУС
Новости Авария поездов в Словакии
1 315 9

Столкновение скоростных поездов в Словакии: среди пострадавших есть украинец

Столкновение поездов в Словакии

13 октября на юго-востоке Словакии столкнулись два пассажирских скоростных поезда. Пострадали более 60 человек, среди них 20-летний украинец.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщили в украинском МИД.

Парню оказывают помощь в местной больнице.

Посольство Украины в Словакии поддерживает связь с матерью пострадавшего. В ведомстве не уточнили, в каком состоянии находится юноша.

Больше об аварии

Два скоростных поезда столкнулись вскоре после 10:00 вблизи села Яблонов-над-Турнеу в месте пересечения двух путей, где они становятся одной дорогой. В поездах находилось около 100 человек. Вследствие столкновения один из поездов сошел с рельсов.

По состоянию на 18:00 известно о 69 пострадавших, из которых 7 - в тяжелом состоянии, а 14 получили травмы средней тяжести. Среди пострадавших также есть беременная женщина. Предварительно, погибших нет.

Причины аварии выясняются. Министр внутренних дел Матуш Сутай Эсток предположил, что авария могла произойти из-за человеческой ошибки: один из машинистов поезда, вероятно, не уступил дорогу другому.

Автор: 

Шо значить не поступився? У них шо там сімафорів немає?
13.10.2025 19:51 Ответить
"стрілки" не перевели вчасно - так буває...
13.10.2025 20:08 Ответить
Так шо, лоб в лоб?
13.10.2025 20:09 Ответить
я бачив одного разу, як при спробі пропуску швидкісного потягу він врізався в хвіст попутного вантажного потягу - не помістився "вантажний" на перегоні....
13.10.2025 20:14 Ответить
так, кажуть один машиніст вистрибнув, зараз тяжкий
13.10.2025 20:15 Ответить
А у словаків стрілки переводять машиністи поїздів? Вони там шизонулись, чи що?
13.10.2025 20:28 Ответить
там шизонутих багато - ф і ц о може підтвердити
13.10.2025 20:31 Ответить
Же Ви таке почитали?
13.10.2025 20:35 Ответить
"стрілки" не перевели вчасно - так буває...
Коментую коментар...
13.10.2025 20:50 Ответить
 
 