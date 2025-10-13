УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4907 відвідувачів онлайн
Новини Переговори із США
852 20

Команда України вже у США, у п’ятницю планую зустріч із Трампом, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація вже прибула до Сполучених Штатів, де заплановано низку важливих зустрічей. Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Команда України вже поїхала до США: Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, голова Офісу Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров і деякі представники дипломатичного сектору. У них буде низка зустрічей", — зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що планує особисто відвідати Вашингтон.

"У мене буде можливість приїхати до Вашингтона та провести зустріч у п’ятницю з Президентом Трампом. Думаю, що ми обговоримо послідовність кроків, які я хочу запропонувати. Я вдячний Президенту Трампу за наш діалог та підтримку", — заявив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влітку росіяни казали США та іншим, що окупують Донбас до жовтня, натомість зараз наші війська просуваються вперед, - Зеленський

За словами Зеленського, під час візиту також відбудуться зустрічі з представниками оборонних та енергетичних компаній, а також із сенаторами та конгресменами США.

"Це потрібно – це була пропозиція Президента Трампа. Я зустрінуся з компаніями, бо зараз є потреби через різні формати атак... Нам у будь-якому разі потрібно готуватися. Тому це буде корисно", — наголосив він.

Основними темами візиту Зеленський назвав посилення систем ППО та розвиток далекобійних можливостей України, щоб "чинити тиск на Росію заради миру".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Зеленський Володимир (25798) США (24495) Трамп Дональд (7325)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
На ×рін у цій делегації стільки токсичних дармоїдів.
показати весь коментар
13.10.2025 22:19 Відповісти
+6
Дєрмак нам нарєшає
показати весь коментар
13.10.2025 22:22 Відповісти
+6
Який статус у єрмака? Він повинен в ОП стругати олівці, а не подорожувати по світу за рахунок платників податків!
показати весь коментар
13.10.2025 22:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На ×рін у цій делегації стільки токсичних дармоїдів.
показати весь коментар
13.10.2025 22:19 Відповісти
І я про це !!
Кому нах.... ер потрібен той дЄрмак і Свириденко в США ?
Невже ця банда не розуміє , скільки вони просирають
бабла на такі безглузді поїздки ?
Навіть у Трампа набагато менше людей в його поіздках 🙁
показати весь коментар
13.10.2025 23:08 Відповісти
Так два раза самолет гонять будут,уже жопы в один рейс не помещаются.
показати весь коментар
13.10.2025 23:48 Відповісти
Він себе чує? - голова Офісу / старший по палаті/ буде діла рішати
показати весь коментар
13.10.2025 22:20 Відповісти
Дєрмак нам нарєшає
показати весь коментар
13.10.2025 22:22 Відповісти
Саме особливе-Єрмак там,а як без нього.Яка роль завхоза в складі делегації.?За прем'єркою слідкувати,щоб не облажалась?
показати весь коментар
13.10.2025 22:24 Відповісти
Які ви всі злі.
Можливо, Єрмак має великі сподівання щодо візиту, приміром, підстерегти Рубіо біля туалету і потім викласти фоточки у фейсбук із правильним підписом)
показати весь коментар
13.10.2025 23:11 Відповісти
Який статус у єрмака? Він повинен в ОП стругати олівці, а не подорожувати по світу за рахунок платників податків!
показати весь коментар
13.10.2025 22:24 Відповісти
Ти та твоя команда з 2024 року ніхто,і ніяких питань вирішувати не можеш,хочя ти і до цього окрім питань пов'язаних з мородерством України нічого не верішував.
показати весь коментар
13.10.2025 22:30 Відповісти
показати весь коментар
13.10.2025 22:31 Відповісти
Необучаемый дебил
показати весь коментар
13.10.2025 22:31 Відповісти
Команда ішака, а не України. Ця "команда" довела Україну до ручки. Ганьба ішаку та його "команді"!
показати весь коментар
13.10.2025 22:32 Відповісти
Юля Єрмака в Штати повезла. Великого переговірника))
показати весь коментар
13.10.2025 22:33 Відповісти
Старий вислів: «Безглуздо продовжувати робити те ж саме і чекати інших результатів» актуальний як ніколи.
Один плюс, що Умєров провідає свою сім'ю і близьких родичів котрі (за збігом обставин😊) проживають в США, а не в "Країні мрій Зеленського".
показати весь коментар
13.10.2025 22:34 Відповісти
Попроси у Трампа, обіцяний тобою гігават

показати весь коментар
13.10.2025 22:35 Відповісти
альо ..******* ..ви м'яч взяли з собою чи у трампона будете клянчити кошти на нього? ))

рекомендую взяти з собою декілька корабельних сосен що сцяти вміють
показати весь коментар
13.10.2025 22:36 Відповісти
На літаках не економлять!
показати весь коментар
13.10.2025 22:42 Відповісти
Може щось і пообіцяють, але бомбити Москву не дозволять.
Бояться відповіді , а загибель українців не хвилює.
Вислівлять своє співчуття.
показати весь коментар
13.10.2025 22:49 Відповісти
Та *******, яка команда. 😁

Рішалу Єрмака у США вже не приймають, то надішлемо його шісток.
показати весь коментар
13.10.2025 23:44 Відповісти
 
 