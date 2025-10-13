Команда України вже у США, у п’ятницю планую зустріч із Трампом, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація вже прибула до Сполучених Штатів, де заплановано низку важливих зустрічей. Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні.

"Команда України вже поїхала до США: Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, голова Офісу Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров і деякі представники дипломатичного сектору. У них буде низка зустрічей", — зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що планує особисто відвідати Вашингтон.

"У мене буде можливість приїхати до Вашингтона та провести зустріч у п’ятницю з Президентом Трампом. Думаю, що ми обговоримо послідовність кроків, які я хочу запропонувати. Я вдячний Президенту Трампу за наш діалог та підтримку", — заявив глава держави.

За словами Зеленського, під час візиту також відбудуться зустрічі з представниками оборонних та енергетичних компаній, а також із сенаторами та конгресменами США.

"Це потрібно – це була пропозиція Президента Трампа. Я зустрінуся з компаніями, бо зараз є потреби через різні формати атак... Нам у будь-якому разі потрібно готуватися. Тому це буде корисно", — наголосив він.

Основними темами візиту Зеленський назвав посилення систем ППО та розвиток далекобійних можливостей України, щоб "чинити тиск на Росію заради миру".

