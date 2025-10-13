Команда України вже у США, у п’ятницю планую зустріч із Трампом, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація вже прибула до Сполучених Штатів, де заплановано низку важливих зустрічей. Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Команда України вже поїхала до США: Прем’єр-міністр Юлія Свириденко, голова Офісу Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров і деякі представники дипломатичного сектору. У них буде низка зустрічей", — зазначив Зеленський.
Президент також повідомив, що планує особисто відвідати Вашингтон.
"У мене буде можливість приїхати до Вашингтона та провести зустріч у п’ятницю з Президентом Трампом. Думаю, що ми обговоримо послідовність кроків, які я хочу запропонувати. Я вдячний Президенту Трампу за наш діалог та підтримку", — заявив глава держави.
За словами Зеленського, під час візиту також відбудуться зустрічі з представниками оборонних та енергетичних компаній, а також із сенаторами та конгресменами США.
"Це потрібно – це була пропозиція Президента Трампа. Я зустрінуся з компаніями, бо зараз є потреби через різні формати атак... Нам у будь-якому разі потрібно готуватися. Тому це буде корисно", — наголосив він.
Основними темами візиту Зеленський назвав посилення систем ППО та розвиток далекобійних можливостей України, щоб "чинити тиск на Росію заради миру".
Кому нах.... ер потрібен той дЄрмак і Свириденко в США ?
Невже ця банда не розуміє , скільки вони просирають
бабла на такі безглузді поїздки ?
Навіть у Трампа набагато менше людей в його поіздках 🙁
Можливо, Єрмак має великі сподівання щодо візиту, приміром, підстерегти Рубіо біля туалету і потім викласти фоточки у фейсбук із правильним підписом)
Один плюс, що Умєров провідає свою сім'ю і близьких родичів котрі (за збігом обставин😊) проживають в США, а не в "Країні мрій Зеленського".
рекомендую взяти з собою декілька корабельних сосен що сцяти вміють
Бояться відповіді , а загибель українців не хвилює.
Вислівлять своє співчуття.
Рішалу Єрмака у США вже не приймають, то надішлемо його шісток.