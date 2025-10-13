Команда Украины уже в США, в пятницу планирую встречу с Трампом, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация уже прибыла в Соединенные Штаты, где запланирован ряд важных встреч. Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Команда Украины уже поехала в США: премьер-министр Юлия Свириденко, глава Офиса Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров и некоторые представители дипломатического сектора. У них будет ряд встреч", - отметил Зеленский.
Президент также сообщил, что планирует лично посетить Вашингтон.
"У меня будет возможность приехать в Вашингтон и провести встречу в пятницу с Президентом Трампом. Думаю, что мы обсудим последовательность шагов, которые я хочу предложить. Я благодарен Президенту Трампу за наш диалог и поддержку", - заявил глава государства.
По словам Зеленского, во время визита также состоятся встречи с представителями оборонных и энергетических компаний, а также с сенаторами и конгрессменами США.
"Это нужно - это было предложение Президента Трампа. Я встречусь с компаниями, потому что сейчас есть потребности из-за различных форматов атак... Нам в любом случае нужно готовиться. Поэтому это будет полезно", - подчеркнул он.
Основными темами визита Зеленский назвал усиление систем ПВО и развитие дальнобойных возможностей Украины, чтобы "оказывать давление на Россию ради мира".
Один плюс, що Умєров провідає свою сім'ю і близьких родичів котрі (за збігом обставин😊) проживають в США, а не в "Країні мрій Зеленського".
рекомендую взяти з собою декілька корабельних сосен що сцяти вміють
Бояться відповіді , а загибель українців не хвилює.
Вислівлять своє співчуття.