Команда Украины уже в США, в пятницу планирую встречу с Трампом, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация уже прибыла в Соединенные Штаты, где запланирован ряд важных встреч. Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Команда Украины уже поехала в США: премьер-министр Юлия Свириденко, глава Офиса Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров и некоторые представители дипломатического сектора. У них будет ряд встреч", - отметил Зеленский.

Президент также сообщил, что планирует лично посетить Вашингтон.

"У меня будет возможность приехать в Вашингтон и провести встречу в пятницу с Президентом Трампом. Думаю, что мы обсудим последовательность шагов, которые я хочу предложить. Я благодарен Президенту Трампу за наш диалог и поддержку", - заявил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Летом россияне говорили США и другим, что оккупируют Донбасс до октября, зато сейчас наши войска продвигаются вперед, - Зеленский

По словам Зеленского, во время визита также состоятся встречи с представителями оборонных и энергетических компаний, а также с сенаторами и конгрессменами США.

"Это нужно - это было предложение Президента Трампа. Я встречусь с компаниями, потому что сейчас есть потребности из-за различных форматов атак... Нам в любом случае нужно готовиться. Поэтому это будет полезно", - подчеркнул он.

Основными темами визита Зеленский назвал усиление систем ПВО и развитие дальнобойных возможностей Украины, чтобы "оказывать давление на Россию ради мира".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ