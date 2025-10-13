РУС
Команда Украины уже в США, в пятницу планирую встречу с Трампом, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация уже прибыла в Соединенные Штаты, где запланирован ряд важных встреч. Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.

"Команда Украины уже поехала в США: премьер-министр Юлия Свириденко, глава Офиса Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров и некоторые представители дипломатического сектора. У них будет ряд встреч", - отметил Зеленский.

Президент также сообщил, что планирует лично посетить Вашингтон.

"У меня будет возможность приехать в Вашингтон и провести встречу в пятницу с Президентом Трампом. Думаю, что мы обсудим последовательность шагов, которые я хочу предложить. Я благодарен Президенту Трампу за наш диалог и поддержку", - заявил глава государства.

По словам Зеленского, во время визита также состоятся встречи с представителями оборонных и энергетических компаний, а также с сенаторами и конгрессменами США.

"Это нужно - это было предложение Президента Трампа. Я встречусь с компаниями, потому что сейчас есть потребности из-за различных форматов атак... Нам в любом случае нужно готовиться. Поэтому это будет полезно", - подчеркнул он.

Основными темами визита Зеленский назвал усиление систем ПВО и развитие дальнобойных возможностей Украины, чтобы "оказывать давление на Россию ради мира".

Зеленский Владимир (22236) США (28047) Трамп Дональд (6778)
+1
України лі?
13.10.2025 22:15 Ответить
+1
На ×рін у цій делегації стільки токсичних дармоїдів.
13.10.2025 22:19 Ответить
+1
Який статус у єрмака? Він повинен в ОП стругати олівці, а не подорожувати по світу за рахунок платників податків!
13.10.2025 22:24 Ответить
13.10.2025 22:15 Ответить
13.10.2025 22:19 Ответить
Він себе чує? - голова Офісу / старший по палаті/ буде діла рішати
13.10.2025 22:20 Ответить
Дєрмак нам нарєшає
13.10.2025 22:22 Ответить
Саме особливе-Єрмак там,а як без нього.Яка роль завхоза в складі делегації.?За прем'єркою слідкувати,щоб не облажалась?
13.10.2025 22:24 Ответить
13.10.2025 22:24 Ответить
Ти та твоя команда з 2024 року ніхто,і ніяких питань вирішувати не можеш,хочя ти і до цього окрім питань пов'язаних з мородерством України нічого не верішував.
13.10.2025 22:30 Ответить
13.10.2025 22:31 Ответить
Необучаемый дебил
13.10.2025 22:31 Ответить
Команда ішака, а не України. Ця "команда" довела Україну до ручки. Ганьба ішаку та його "команді"!
13.10.2025 22:32 Ответить
Юля Єрмака в Штати повезла. Великого переговірника))
13.10.2025 22:33 Ответить
Старий вислів: «Безглуздо продовжувати робити те ж саме і чекати інших результатів» актуальний як ніколи.
Один плюс, що Умєров провідає свою сім'ю і близьких родичів котрі (за збігом обставин😊) проживають в США, а не в "Країні мрій Зеленського".
13.10.2025 22:34 Ответить
Попроси у Трампа, обіцяний тобою гігават

13.10.2025 22:35 Ответить
альо ..******* ..ви м'яч взяли з собою чи у трампона будете клянчити кошти на нього? ))

рекомендую взяти з собою декілька корабельних сосен що сцяти вміють
13.10.2025 22:36 Ответить
На літаках не економлять!
13.10.2025 22:42 Ответить
Може щось і пообіцяють, але бомбити Москву не дозволять.
Бояться відповіді , а загибель українців не хвилює.
Вислівлять своє співчуття.
13.10.2025 22:49 Ответить
 
 