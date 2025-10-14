У Чорному морі затонуло вантажне судно: український екіпаж врятований

У Чорному морі затонуло вантажне судно EILEEN, яким керувала українська компанія з Одеси.

Корабель прямував під прапором Камеруну з турецького порту Бартін до України, коли близько 13:00 подав сигнал лиха через пробоїну - на борт почала надходити вода, повідомив портал Maritime, інформує Цензор.НЕТ.

На допомогу вирушили прикордонний катер Болгарії, судно з Румунії, турецький корабель MURAT ILHAN, а також гелікоптер ВМС Болгарії.

Читайте: Корабель РФ "тікав" від українських дронів, але врізався у танкер в Азовському морі, - ЗМІ. ФОТО

Саме турецьке судно виявило та врятувало 10 українських моряків, які перебували на рятувальних плотах. На момент їхнього порятунку теплохід EILEEN вже затонув.

За даними ВМС Болгарії, евакуйовані моряки не потребували медичної допомоги.

Видання Maritime зазначає, що судно, збудоване 32 роки тому, неодноразово порушувало вимоги безпеки - його тричі затримували під час перевірок у Грузії, Греції та Туреччині.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі