Корабель РФ "тікав" від українських дронів, але врізався у танкер в Азовському морі, - ЗМІ. ФОТО

Малий ракетний корабель Росії "Вишній Волочок", носій "Калібрів", проєкту 21631 "Буян-М" зі складу 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів зіткнувся з цивільним танкером "Назан" у Темрюцькій затоці Азовського моря 7 серпня. Росіяни намагалися приховати факт пошкодження корабля у цьому небойовому інциденті.

У мережу спливли документи, які підтверджують факт зіткнення корабля з танкером.

Зокрема близький до російських військових Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" оприлюднив схему маневрування "Вишнього Волочка" під час зіткнення з танкером "Назан", фото пошкоджень та звіт капітана 1 рангу з детальним описом аварії.

Згідно зі злитим звітом, о 3:59 ранку 7 серпня через виявлення у небі групи безпілотних літальних апаратів корабля наказали виконати поворот на зворотний курс через лівий борт. Уже за шість хвилин, о 4:05, відбулося зіткнення "Вишнього Волочка" з танкером "Назан" лівим бортом. Інцидент класифікували як аварію, пов’язану з управлінням корабля.

У звіті російського капітана також зазначалося про деформацію корпусу й корпусних конструкцій "Вишнього Волочка", однак реальні пошкодження видно на оприлюднених фото.

За даними Міноборони РФ, у ніч із 6 на 7 серпня російська ППО нібито знищила 31 дрон над Азовським морем і ще 11 над тимчасово окупованим Кримом.

