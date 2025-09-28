Корабль РФ "убегал" от украинских дронов, но врезался в танкер в Азовском море, - СМИ. ФОТО

Малый ракетный корабль России "Вышний Волочок", носитель "Калибров", проекта 21631 "Буян-М" из состава 41-й бригады ракетных кораблей и катеров столкнулся с гражданским танкером "Назан" в Темрюкском заливе Азовского моря 7 августа. Россияне пытались скрыть факт повреждения корабля в этом небоевом инциденте.

В сеть попали документы, подтверждающие факт столкновения корабля с танкером.

В частности близкий к российским военным Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" обнародовал схему маневрирования "Вышнего Волочка" во время столкновения с танкером "Назан", фото повреждений и отчет капитана 1 ранга с подробным описанием аварии.

Согласно слитому отчету, в 3:59 утра 7 августа из-за обнаружения в небе группы беспилотных летательных аппаратов кораблю приказали выполнить поворот на обратный курс через левый борт. Уже через шесть минут, в 4:05, произошло столкновение "Вышнего Волочка" с танкером "Назан" левым бортом. Инцидент классифицировали как аварию, связанную с управлением корабля.

В отчете российского капитана также отмечалось о деформации корпуса и корпусных конструкций "Вышнего Волочка", однако реальные повреждения видны на обнародованных фото.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 6 на 7 августа российская ПВО якобы уничтожила 31 дрон над Азовским морем и еще 11 над временно оккупированным Крымом.

