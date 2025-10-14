В Черном море затонуло грузовое судно: украинский экипаж спасен
В Черном море затонуло грузовое судно EILEEN, которым управляла украинская компания из Одессы.
Корабль направлялся под флагом Камеруна из турецкого порта Бартин в Украину, когда около 13:00 подал сигнал бедствия из-за пробоины - на борт начала поступать вода, сообщил портал Maritime, информирует Цензор.НЕТ.
На помощь отправились пограничный катер Болгарии, судно из Румынии, турецкий корабль MURAT ILHAN, а также вертолет ВМС Болгарии.
Именно турецкое судно обнаружило и спасло 10 украинских моряков, которые находились на спасательных плотах. На момент их спасения теплоход EILEEN уже затонул.
По данным ВМС Болгарии, эвакуированные моряки не нуждались в медицинской помощи.
Издание Maritime отмечает, что судно, построенное 32 года назад, неоднократно нарушало требования безопасности - его трижды задерживали во время проверок в Грузии, Греции и Турции.
