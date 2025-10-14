РУС
В Черном море затонуло грузовое судно: украинский экипаж спасен

Украинское судно затонуло в Черном море, украинские моряки спасены 14 октября

В Черном море затонуло грузовое судно EILEEN, которым управляла украинская компания из Одессы.

Корабль направлялся под флагом Камеруна из турецкого порта Бартин в Украину, когда около 13:00 подал сигнал бедствия из-за пробоины - на борт начала поступать вода, сообщил портал Maritime, информирует Цензор.НЕТ.

На помощь отправились пограничный катер Болгарии, судно из Румынии, турецкий корабль MURAT ILHAN, а также вертолет ВМС Болгарии.

Именно турецкое судно обнаружило и спасло 10 украинских моряков, которые находились на спасательных плотах. На момент их спасения теплоход EILEEN уже затонул.

По данным ВМС Болгарии, эвакуированные моряки не нуждались в медицинской помощи.

Издание Maritime отмечает, что судно, построенное 32 года назад, неоднократно нарушало требования безопасности - его трижды задерживали во время проверок в Грузии, Греции и Турции.

32 роки судну при тому що зараз 15 річні судна відправляють на розборку
14.10.2025 00:14 Ответить
Пробоїна чи просто іржа дірку проїла?
14.10.2025 06:56 Ответить
.... судно EILEEN пішло на дно, як Чорноморське морське пароплавство
14.10.2025 09:20 Ответить
Подякуйте за Кудюкіну та Кравчуку якому відійшла левова частка
14.10.2025 09:32 Ответить
 
 