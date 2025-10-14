Парламентська асамблея НАТО закликала надати Україні далекобійну зброю та зняти обмеження на її використання

Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію із закликом до союзників надати Україні далекобійну зброю, системи ППО та дозволити ураження цілей на території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення на сайті ПА НАТО.

"Парламентська Асамблея НАТО (ПА НАТО) у понеділок звернулася з рішучим закликом до урядів країн Альянсу продовжити інвестиції в оборону, посилити стримування, особливо на східному фланзі Альянсу, та розширити підтримку України", - йдеться у повідомленні.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

ПА НАТО ухвалила низку політичних рекомендацій для урядів країн Альянсу. Щодо України, то союзникам рекомендовано "своєчасне та безперервне" постачання критично важливих можливостей, включаючи засоби протиповітряної оборони, високоточну зброю далекого радіусу дії та боєприпаси.

Парламентська асамблея також закликала до розширення та посилення санкцій проти Росії та підтвердила, що спроби Росії анексувати українську територію ніколи не повинні бути визнані.

"Варто зазначити, що хоча резолюції ПА НАТО мають рекомендаційний характер, вони майже завжди є прологом до реальних політичних рішень. Це часто стає підґрунтям, на якому надалі базуються уряди країн НАТО.

Отже, наша делегація виконала свої задачі, досягши важливих для нас формулювань, і тепер чекаємо на дії західних урядів",

повідомив голова постійної делегації у ПА НАТО Єгор Чернєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генсек НАТО попередив Росію: напад на Альянс стане фатальною помилкою