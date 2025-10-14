Парламентская ассамблея НАТО призвала предоставить Украине дальнобойное оружие и снять ограничения на его использование

Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию с призывом к союзникам предоставить Украине дальнобойное оружие, системы ПВО и разрешить поражение целей на территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на сайте ПА НАТО.

"Парламентская Ассамблея НАТО (ПА НАТО) в понедельник обратилась с решительным призывом к правительствам стран Альянса продолжить инвестиции в оборону, усилить сдерживание, особенно на восточном фланге Альянса, и расширить поддержку Украины", - говорится в сообщении.

ПА НАТО приняла ряд политических рекомендаций для правительств стран Альянса. Что касается Украины, то союзникам рекомендовано "своевременные и непрерывные" поставки критически важных возможностей, включая средства противовоздушной обороны, высокоточное оружие дальнего радиуса действия и боеприпасы.

Парламентская ассамблея также призвала к расширению и усилению санкций против России и подтвердила, что попытки России аннексировать украинскую территорию никогда не должны быть признаны.

"Стоит отметить, что хотя резолюции ПА НАТО имеют рекомендательный характер, они почти всегда являются прологом к реальным политическим решениям. Это часто становится основой, на которой в дальнейшем базируются правительства стран НАТО.

Итак, наша делегация выполнила свои задачи, достигнув важных для нас формулировок, и теперь ждем действий западных правительств",

сообщил глава постоянной делегации в ПА НАТО Егор Чернев.

