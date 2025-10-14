УКР
Українці зі страхом спостерігають, як Європа втрачає інтерес до підтримки України, - Politico

Європа втомлюється від війни, підтримка України спадає

Минуло понад три роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і більше десяти років від початку війни на Донбасі. Попри звичку до життя у стані війни, серед українців наростає занепокоєння: чи не втомилася Європа від підтримки.

Видання Politico зазначає, що дедалі частіше в європейських столицях лунають голоси про "необхідність миру будь-якою ціною", повідомляє Цензор.НЕТ.

Ознаки зміни настроїв особливо помітні у Польщі. За даними опитувань, проведених цього літа, лише 35% поляків нині підтримують вступ України до ЄС, тоді як у 2022 році таких було 85%. Понад половина опитаних вважає, що війну слід завершити навіть ціною поступок територій.

Додатково знижується і рівень підтримки українських біженців. Хоча саме вони допомагають польській економіці - заповнюють дефіцит робочої сили й стимулюють зростання, - більшість поляків переконані, що масштаби допомоги вже "зайшли надто далеко".

На цьому тлі українці все ще дякують Польщі за підтримку, але дедалі чіткіше відчувають, що "європейська мрія" - членство в ЄС та стійка солідарність - може вислизати з рук. Така ж картина спостерігається і в інших країнах Європи.

У Німеччині більшість все ще підтримує відправлення допомоги Україні, але 52 % опитаних вважають, що Київ повинен відмовитися від окупованих територій заради миру. На всьому континенті, включно з Італією та Францією, офіційна підтримка зберігається, але дедалі більше громадян скептично ставляться до ідеї прийняття України в ЄС.

