Украинцы со страхом наблюдают, как Европа теряет интерес к поддержке Украины, - Politico
Прошло более трех лет с начала полномасштабного вторжения России в Украину и более десяти лет с начала войны на Донбассе. Несмотря на привычку к жизни в состоянии войны, среди украинцев нарастает беспокойство: не устала ли Европа от поддержки.
Издание Politico отмечает, что все чаще в европейских столицах раздаются голоса о "необходимости мира любой ценой", сообщает Цензор.НЕТ.
Признаки изменения настроений особенно заметны в Польше. По данным опросов, проведенных этим летом, лишь 35% поляков сейчас поддерживают вступление Украины в ЕС, тогда как в 2022 году таких было 85%. Более половины опрошенных считает, что войну следует завершить даже ценой уступок территорий.
Дополнительно снижается и уровень поддержки украинских беженцев. Хотя именно они помогают польской экономике - восполняют дефицит рабочей силы и стимулируют рост, - большинство поляков убеждены, что масштабы помощи уже "зашли слишком далеко".
На этом фоне украинцы все еще благодарят Польшу за поддержку, но все четче чувствуют, что "европейская мечта" - членство в ЕС и устойчивая солидарность - может выскальзывать из рук. Такая же картина наблюдается и в других странах Европы.
В Германии большинство все еще поддерживает отправку помощи Украине, но 52 % опрошенных считают, что Киев должен отказаться от оккупированных территорий ради мира. На всем континенте, включая Италию и Францию, официальная поддержка сохраняется, но все больше граждан скептически относятся к идее принятия Украины в ЕС.
