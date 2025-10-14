РУС
Украинцы со страхом наблюдают, как Европа теряет интерес к поддержке Украины, - Politico

Европа устает от войны, поддержка Украины снижается

Прошло более трех лет с начала полномасштабного вторжения России в Украину и более десяти лет с начала войны на Донбассе. Несмотря на привычку к жизни в состоянии войны, среди украинцев нарастает беспокойство: не устала ли Европа от поддержки.

Издание Politico отмечает, что все чаще в европейских столицах раздаются голоса о "необходимости мира любой ценой", сообщает Цензор.НЕТ.

Признаки изменения настроений особенно заметны в Польше. По данным опросов, проведенных этим летом, лишь 35% поляков сейчас поддерживают вступление Украины в ЕС, тогда как в 2022 году таких было 85%. Более половины опрошенных считает, что войну следует завершить даже ценой уступок территорий.

Дополнительно снижается и уровень поддержки украинских беженцев. Хотя именно они помогают польской экономике - восполняют дефицит рабочей силы и стимулируют рост, - большинство поляков убеждены, что масштабы помощи уже "зашли слишком далеко".

На этом фоне украинцы все еще благодарят Польшу за поддержку, но все четче чувствуют, что "европейская мечта" - членство в ЕС и устойчивая солидарность - может выскальзывать из рук. Такая же картина наблюдается и в других странах Европы.

В Германии большинство все еще поддерживает отправку помощи Украине, но 52 % опрошенных считают, что Киев должен отказаться от оккупированных территорий ради мира. На всем континенте, включая Италию и Францию, официальная поддержка сохраняется, но все больше граждан скептически относятся к идее принятия Украины в ЕС.

Европа (2090) Украина (45156) война в Украине (6506)
+4
Політіко ж не втомлюється гундіти
14.10.2025 09:36 Ответить
+3
Їм Палестина ближче і рідніше
14.10.2025 09:53 Ответить
+3
А можливо краще всі гроші витратити на асфальт, як це зробив Великий Лідор Всесвіту і навколишніх космічних систем? Чому ж не перейняти практику? Цього Лілдора до цього часу вишивають бісером ідіоти і зранку до вечора показують на шмарафоні.
14.10.2025 09:57 Ответить
Політіко ж не втомлюється гундіти
14.10.2025 09:36 Ответить
Питання на чию користь це Політико не втомлюється гундіти? Після такої статті кацапи отримають натхнення, що ось-ось Європа перестане підтримувати Україну! Інші ЗМІ гундять, що Європі не вигідно припиняти цю війну, бо кацапня тоді на ЄС нападе швидше...
14.10.2025 10:25 Ответить
Після нальотів кацапських БПЛА Європа ще не зрозуміла, що пуйло нападе на них незалежно від миру чи війни в Україні? Бо воно "без гальм", кладе на власний плєбс і досі почувається в безпеці...
14.10.2025 10:31 Ответить
я ж кажу!
золотий час журнашлюх!
бабло тече рікою!
сьогодні одну ***** впарюєш, завтра протилежну.
чи журнашлюхі вже не потрібні? це, ші генерує?
14.10.2025 09:44 Ответить
Так це лікується дуже просто. Треба купити кілька мавіків і запустити біля аєропортів тих країн, що вже "втомилися".
14.10.2025 09:49 Ответить
А можливо краще всі гроші витратити на асфальт, як це зробив Великий Лідор Всесвіту і навколишніх космічних систем? Чому ж не перейняти практику? Цього Лілдора до цього часу вишивають бісером ідіоти і зранку до вечора показують на шмарафоні.
14.10.2025 09:57 Ответить
Їм Палестина ближче і рідніше
14.10.2025 09:53 Ответить
Який вступ в ЄС? Бєніна макака на посту президента пересидить лукашенку з путіним разом взятих. І збудує відповідний Зебілостан. І цього вже не змінити
14.10.2025 09:58 Ответить
14.10.2025 09:59 Ответить
Українцям не так страшні московські воші, як власне українські гниди
14.10.2025 10:01 Ответить
очередное бла-бла-бла ниочем😴
14.10.2025 10:04 Ответить
ЄС стомилося від тотальної брехні та корупції zельоних гнид
14.10.2025 10:10 Ответить
Могли б відразу підтримати нормально і не доводилося б "стомлюватись". По крапельці по крапельці авжеж можна стомитись.
14.10.2025 10:15 Ответить
Будь-яке "шоу" набридає. А вони, схоже, саме так і сприймають цю війну. Вона ж "десь там".
14.10.2025 10:36 Ответить
"зелену жуйку ми жуєм" і з нею ,до куйла ми в зад ідем.
14.10.2025 10:33 Ответить
Треба не звертати увагу на писанину в різних помийках .
14.10.2025 10:47 Ответить
 
 