Суд обрав запобіжний захід ексмеру Ірпеня Маркушину: застава - 300 тисяч гривень

Святошинський районний суд Києва обрав запобіжний захід для колишнього міського голови Ірпеня Олександра Маркушина - заставу в розмірі 300 тисяч гривень.

Про це Маркушин повідомив 13 жовтня у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Суддя ухвалила внесення застави в 300 тисяч гривень, прокурор просив більше. Але до законних рішень ще далеко", - зазначив він.

Справу порушено через можливе незаконне відчуження комунальної нерухомості. За даними слідства, у 2019 році Маркушин, будучи заступником міського голови Ірпеня, організував заволодіння комунальною земельною ділянкою та будівлею бойлерної в центральній частині міста на користь своєї помічниці.

Сам Маркушин назвав провадження "черговою замовною справою" від забудовників, які, за його словами, намагаються перешкодити його поверненню до влади.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що меру Ірпеня Олександру Маркушину повідомили про підозру у незаконному перетині кордону, чиновник назвав справу "політичним замовленням".

Печерський суд Києва відправив Маркушина під варту до 22 березня 2025 року і відсторонив мера Ірпеня від виконання обов'язків на час розслідування.

