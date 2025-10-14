Суд избрал меру пресечения экс-мэру Ирпеня Маркушину: залог - 300 тысяч гривен

Святошинский районный суд Киева избрал меру пресечения для бывшего городского головы Ирпеня Александра Маркушина - залог в размере 300 тысяч гривен.

Об этом Маркушин сообщил 13 октября в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Судья постановила внесение залога в 300 тысяч гривен, прокурор просил больше. Но до законных решений еще далеко", - отметил он.

Дело возбуждено из-за возможного незаконного отчуждения коммунальной недвижимости. По данным следствия, в 2019 году Маркушин, будучи заместителем городского головы Ирпеня, организовал завладение коммунальным земельным участком и зданием бойлерной в центральной части города в пользу своей помощницы.

Сам Маркушин назвал производство "очередным заказным делом" от застройщиков, которые, по его словам, пытаются помешать его возвращению во власть.

Что предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось, что мэру Ирпеня Александру Маркушину сообщили о подозрении в незаконном пересечении границы, чиновник назвал дело "политическим заказом".

Печерский суд Киева отправил Маркушина под стражу до 22 марта 2025 года и отстранил мэра Ирпеня от исполнения обязанностей на время расследования.

