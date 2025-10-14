НАТО не варто збивати російські літаки лише тому, що вони входять у наш повітряний простір, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс може збивати літаки, що становитимуть загрозу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на Парламентській асамблеї країн НАТО в Любляні.
"Але якщо літак не становить загрози, ми не будемо його збивати. Тоді ми м'яко виведемо його за межі повітряного простору. Це саме те, що вони повинні робити. І я цілком згоден із таким підходом, тому що ми сильні. Це пропорційна відповідь", - сказав він.
За словами Рютте, НАТО набагато сильніше за РФ.
"Нам не потрібно збивати російські літаки лише тому, що вони входять у наш повітряний простір. Ми робимо це, якщо вони входять у наш повітряний простір і становлять загрозу. Якби ми були слабкими, ви, можливо, подумали б: "Добре, ми слабкі, тому ми повинні негайно показати їм, що щоразу, коли вони входять у наш повітряний простір, ми їх збиваємо". Але якщо вони не становлять загрози, будучи настільки сильнішими за росіян, я вважаю, що набагато сильніше, коли наша реакція є такою, як вона є, пропорційною і, звичайно, даючи зрозуміти росіянам, що ми не дуже задоволені цими вторгненнями", - додав генсек Альянсу.
Раніше агентство Bloomberg повідомило, що європейські дипломати у приватному порядку попередили Росію, що НАТО готове збивати російські літаки, якщо порушення повітряного простору триватимуть, після навмисного вторгнення винищувачів МіГ-31 в Естонію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
П.С.
Еректильна дисфункція НАТО прогресує...
А єфрейтор більше в цьому розбирався
Історію прогулював, гер?
Якщо намагаються вас згвалтувати - ви не опирайтесь і отримайте задоволення, зробивши вигляд, що нічого страшного не сталося , та й не так і страшно було.