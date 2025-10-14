НАТО не варто збивати російські літаки лише тому, що вони входять у наш повітряний простір, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс може збивати літаки, що становитимуть загрозу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на Парламентській асамблеї країн НАТО в Любляні.

"Але якщо літак не становить загрози, ми не будемо його збивати. Тоді ми м'яко виведемо його за межі повітряного простору. Це саме те, що вони повинні робити. І я цілком згоден із таким підходом, тому що ми сильні. Це пропорційна відповідь", - сказав він.

За словами Рютте, НАТО набагато сильніше за РФ.

Також читайте: Понад мільйон росіян загинули або дістали серйозні поранення у війні проти України, - Рютте

"Нам не потрібно збивати російські літаки лише тому, що вони входять у наш повітряний простір. Ми робимо це, якщо вони входять у наш повітряний простір і становлять загрозу. Якби ми були слабкими, ви, можливо, подумали б: "Добре, ми слабкі, тому ми повинні негайно показати їм, що щоразу, коли вони входять у наш повітряний простір, ми їх збиваємо". Але якщо вони не становлять загрози, будучи настільки сильнішими за росіян, я вважаю, що набагато сильніше, коли наша реакція є такою, як вона є, пропорційною і, звичайно, даючи зрозуміти росіянам, що ми не дуже задоволені цими вторгненнями", - додав генсек Альянсу.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що європейські дипломати у приватному порядку попередили Росію, що НАТО готове збивати російські літаки, якщо порушення повітряного простору триватимуть, після навмисного вторгнення винищувачів МіГ-31 в Естонію.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ