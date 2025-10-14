УКР
2 520 49

НАТО не варто збивати російські літаки лише тому, що вони входять у наш повітряний простір, - Рютте

Чому НАТО не збивало російські літаки? Рютте дав відповідь

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс може збивати літаки, що становитимуть загрозу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на Парламентській асамблеї країн НАТО в Любляні.

"Але якщо літак не становить загрози, ми не будемо його збивати. Тоді ми м'яко виведемо його за межі повітряного простору. Це саме те, що вони повинні робити. І я цілком згоден із таким підходом, тому що ми сильні. Це пропорційна відповідь", - сказав він.

За словами Рютте, НАТО набагато сильніше за РФ.

Також читайте: Понад мільйон росіян загинули або дістали серйозні поранення у війні проти України, - Рютте

"Нам не потрібно збивати російські літаки лише тому, що вони входять у наш повітряний простір. Ми робимо це, якщо вони входять у наш повітряний простір і становлять загрозу. Якби ми були слабкими, ви, можливо, подумали б: "Добре, ми слабкі, тому ми повинні негайно показати їм, що щоразу, коли вони входять у наш повітряний простір, ми їх збиваємо". Але якщо вони не становлять загрози, будучи настільки сильнішими за росіян, я вважаю, що набагато сильніше, коли наша реакція є такою, як вона є, пропорційною і, звичайно, даючи зрозуміти росіянам, що ми не дуже задоволені цими вторгненнями", - додав генсек Альянсу.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що європейські дипломати у приватному порядку попередили Росію, що НАТО готове збивати російські літаки, якщо порушення повітряного простору триватимуть, після навмисного вторгнення винищувачів МіГ-31 в Естонію.

Автор: 

НАТО (6897) росія (68415) Рютте Марк (541)
Топ коментарі
+28
Та хай літають - ну їх нах - Рютте
14.10.2025 13:27 Відповісти
+23
Евнухи
14.10.2025 13:26 Відповісти
+23
Ой дебіл....
14.10.2025 13:30 Відповісти
Евнухи
14.10.2025 13:26 Відповісти
Феєричний куколдізм ... ганьба на весь св😱
14.10.2025 14:08 Відповісти
Це зараз рюте заохочує путіна збільшити атаку Польщі шахедами і відправляти у вільне небесне плавання свої бомбардувальникі над Європою?
14.10.2025 15:00 Відповісти
Трамп вкусив Рютте в шию і Рютте заразився трампізмом.
14.10.2025 14:57 Відповісти
Та хай літають - ну їх нах - Рютте
14.10.2025 13:27 Відповісти
Обставляється на майбутнє. Дна немає. Вже можна повірити що коли кацапи скинуть бомбу на штаб квартиру НАТО-відповіді не буде.
14.10.2025 13:38 Відповісти
І поцілуйте їх в сраку.
14.10.2025 14:15 Відповісти
Якщо вони скинуть термоядерні бомби на Гаагу і Амстердам - ми не будемо їм відповідати. НАТО сильніше за мордор. В нас багато великих столиць і міст.
14.10.2025 14:16 Відповісти
Ой дебіл....
14.10.2025 13:30 Відповісти
Цікаво - а в НАТО встигнуть крикнуть "Алярм!" ("Тривога!"), якщо, після "заходу" у повітряний простір НАТО, російський МіГ-31 запустить "Кинджал"? Про приведення в бойову готовність військ, я вже мову не веду...
14.10.2025 13:32 Відповісти
Перелякані імпотенти
14.10.2025 13:32 Відповісти
3.14здець нАТО! Почалося.....
14.10.2025 13:32 Відповісти
"якби ми були слабкі то ми б збивали кацапські літаки а поскільки ми сильні ми збивати їх не будем" ...то просто якийсь п*здец!

14.10.2025 13:33 Відповісти
Ч.М.О
14.10.2025 13:33 Відповісти
Дебіли запропонуйте їм сісти на ваші аеродроми попити кави ,заправте і хай собі летять далі.
14.10.2025 13:33 Відповісти
А так і буде. Он з подолки біля берегів Хранції тільки похіхікали та покепкували
14.10.2025 13:34 Відповісти
тобто, якщо москалі захочуть просто політати та подивитися то це не страшно.
14.10.2025 13:35 Відповісти
Таке враження, що зараз чоловіків виховують сугубо мамки…
14.10.2025 13:37 Відповісти
Скоріше, що папік і папік...
14.10.2025 13:44 Відповісти
Наступний крок - НАТО не варто називати свій повітряний простір своїм.
14.10.2025 13:37 Відповісти
А те що як мінімум вони створюють небезпеку для цивільної авіації то таке.
14.10.2025 13:38 Відповісти
Когнітивний дисонанс!!))
14.10.2025 13:41 Відповісти
Та так. Коли скинуть бочкову бомбу десь на європейське місто, то будемо вимагати вибачень
14.10.2025 13:41 Відповісти
Так хай НАТОвські літаки спробують залетіти у повітряний простір рф!
П.С.
Еректильна дисфункція НАТО прогресує...
14.10.2025 13:42 Відповісти
Заява з "позиції сили".
14.10.2025 13:48 Відповісти
Ещё один бумажный тигр.
14.10.2025 13:49 Відповісти
Будемо збивати після того як вони відстріляли
14.10.2025 13:52 Відповісти
Імпотенти хренові
14.10.2025 13:56 Відповісти
Хенералиссімус, військове звання
А єфрейтор більше в цьому розбирався
Історію прогулював, гер?
14.10.2025 13:59 Відповісти
Если вставленый в ж..пу х..р не представляет угрозы, то мягко выводите его за границы ануса. И так много раз. Глядишь, у кого-то что-то и получится, или х.р кончит или вы словите кайф.
14.10.2025 13:59 Відповісти
В мене таке враження що вони хочуть самі відкритої війни з орками, не даючи їм одразу відсіч, вони провокують їх на збільшення агресії.
14.10.2025 14:00 Відповісти
Подсознательно хотят шобы их дрюкнули. Вот грустные плоды десятилетий толерантности и терпимости ко всему противоестественному.
14.10.2025 14:04 Відповісти
НАТО це збіговисько імпотентів наряду з оон
14.10.2025 14:01 Відповісти
А як визначати, є загроза, чи ні? Тільки на землі літак, спеціалісти можуть повідомити про загрози! Шановний рюте, ти генсек НАТО, а не повія трампакс! Пам'ятай це! Чи вже, НАТО всралось???
14.10.2025 14:08 Відповісти
Пропоную натЄ, зустрічати САлютом авіацію орків, можно ще щось горланити привітливе, у іншому випадку -- ескалація та пистець. --- Довбойоби, що тут сказати.
14.10.2025 14:10 Відповісти
Червону доріжку у небі розгорнути 😁
14.10.2025 14:49 Відповісти
бажаю нате скорійше отримати ракети по містам...може тоді ці імпотенти зарухаються
14.10.2025 14:15 Відповісти
Маленька нейтральна Швейцарія під час 2 світової збивала всі літаки інших країн, які без дозволу залітали через її кордони. І 3 рейху, і США, і Великобританії.
14.10.2025 14:18 Відповісти
Хотелось бы что бы рютте и остальные чинуши-страусы, приняли решение сбивать или не сбивать, после попадания ракеты или бомбы по их дому и семье. Так будет справедливо.
14.10.2025 14:21 Відповісти
Аналогія:
Якщо намагаються вас згвалтувати - ви не опирайтесь і отримайте задоволення, зробивши вигляд, що нічого страшного не сталося , та й не так і страшно було.
14.10.2025 14:25 Відповісти
Сцикопєхота
14.10.2025 14:26 Відповісти
А если запихивать п**ь*и в женщин, но не кончать, это же не будет считаться изнасилованием?
14.10.2025 14:47 Відповісти
страх сильніший за розум...
14.10.2025 14:54 Відповісти
..ти тварюка проросійська? Залетіть літаками на територію росії і вони одразу Вас зіб'ють, без роздуму!!!
14.10.2025 15:03 Відповісти
Та хай їпе мою дружину, не калічить же!
14.10.2025 15:04 Відповісти
Сцикуни...тьфу...лядь...
14.10.2025 15:12 Відповісти
 
 