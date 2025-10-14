РУС
Нарушение воздушного пространства
1 521 36

НАТО не стоит сбивать российские самолеты только потому, что они входят в наше воздушное пространство, - Рютте

Почему НАТО не сбивало российские самолеты? Рютте дал ответ

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс может сбивать самолеты, которые будут представлять угрозу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Парламентской ассамблее стран НАТО в Любляне.

"Но если самолет не представляет угрозы, мы не будем его сбивать. Тогда мы мягко выведем его за пределы воздушного пространства. Это именно то, что они должны делать. И я полностью согласен с таким подходом, потому что мы сильны. Это пропорциональный ответ", - сказал он.

По словам Рютте, НАТО намного сильнее РФ.

Также читайте: Более миллиона россиян погибли или получили серьезные ранения в войне против Украины, - Рютте

"Нам не нужно сбивать российские самолеты только потому, что они входят в наше воздушное пространство. Мы делаем это, если они входят в наше воздушное пространство и представляют угрозу. Если бы мы были слабыми, вы, возможно, подумали бы: "Хорошо, мы слабые, поэтому мы должны немедленно показать им, что всякий раз, когда они входят в наше воздушное пространство, мы их сбиваем". Но если они не представляют угрозы, будучи настолько сильнее россиян, я считаю, что гораздо сильнее, когда наша реакция является такой, как она есть, пропорциональной и, конечно, давая понять россиянам, что мы не очень довольны этими вторжениями", - добавил генсек Альянса.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что европейские дипломаты в частном порядке предупредили Россию, что НАТО готово сбивать российские самолеты, если нарушения воздушного пространства будут продолжаться, после преднамеренного вторжения истребителей МиГ-31 в Эстонию.

Топ комментарии
+12
Та хай літають - ну їх нах - Рютте
14.10.2025 13:27 Ответить
+11
Евнухи
14.10.2025 13:26 Ответить
+11
Ой дебіл....
14.10.2025 13:30 Ответить
Феєричний куколдізм ... ганьба на весь св😱
14.10.2025 14:08 Ответить
Обставляється на майбутнє. Дна немає. Вже можна повірити що коли кацапи скинуть бомбу на штаб квартиру НАТО-відповіді не буде.
14.10.2025 13:38 Ответить
І поцілуйте їх в сраку.
14.10.2025 14:15 Ответить
Цікаво - а в НАТО встигнуть крикнуть "Алярм!" ("Тривога!"), якщо, після "заходу" у повітряний простір НАТО, російський МіГ-31 запустить "Кинджал"? Про приведення в бойову готовність військ, я вже мову не веду...
14.10.2025 13:32 Ответить
Перелякані імпотенти
14.10.2025 13:32 Ответить
3.14здець нАТО! Почалося.....
14.10.2025 13:32 Ответить
"якби ми були слабкі то ми б збивали кацапські літаки а поскільки ми сильні ми збивати їх не будем" ...то просто якийсь п*здец!

14.10.2025 13:33 Ответить
Ч.М.О
14.10.2025 13:33 Ответить
Дебіли запропонуйте їм сісти на ваші аеродроми попити кави ,заправте і хай собі летять далі.
14.10.2025 13:33 Ответить
А так і буде. Он з подолки біля берегів Хранції тільки похіхікали та покепкували
14.10.2025 13:34 Ответить
тобто, якщо москалі захочуть просто політати та подивитися то це не страшно.
14.10.2025 13:35 Ответить
Таке враження, що зараз чоловіків виховують сугубо мамки…
14.10.2025 13:37 Ответить
Скоріше, що папік і папік...
14.10.2025 13:44 Ответить
Наступний крок - НАТО не варто називати свій повітряний простір своїм.
14.10.2025 13:37 Ответить
А те що як мінімум вони створюють небезпеку для цивільної авіації то таке.
14.10.2025 13:38 Ответить
Когнітивний дисонанс!!))
14.10.2025 13:41 Ответить
Та так. Коли скинуть бочкову бомбу десь на європейське місто, то будемо вимагати вибачень
14.10.2025 13:41 Ответить
Так хай НАТОвські літаки спробують залетіти у повітряний простір рф!
П.С.
Еректильна дисфункція НАТО прогресує...
14.10.2025 13:42 Ответить
Заява з "позиції сили".
14.10.2025 13:48 Ответить
Ещё один бумажный тигр.
14.10.2025 13:49 Ответить
Будемо збивати після того як вони відстріляли
14.10.2025 13:51 Ответить
Імпотенти хренові
14.10.2025 13:56 Ответить
Хенералиссімус, військове звання
А єфрейтор більше в цьому розбирався
Історію прогулював, гер?
14.10.2025 13:59 Ответить
Если вставленый в ж..пу х..р не представляет угрозы, то мягко выводите его за границы ануса. И так много раз. Глядишь, у кого-то что-то и получится, или х.р кончит или вы словите кайф.
14.10.2025 13:59 Ответить
В мене таке враження що вони хочуть самі відкритої війни з орками, не даючи їм одразу відсіч, вони провокують їх на збільшення агресії.
14.10.2025 14:00 Ответить
Подсознательно хотят шобы их дрюкнули. Вот грустные плоды десятилетий толерантности и терпимости ко всему противоестественному.
14.10.2025 14:04 Ответить
НАТО це збіговисько імпотентів наряду з оон
14.10.2025 14:01 Ответить
Коментаторам нагадаю, що Україна досі дуже хоче до НАТО
14.10.2025 14:07 Ответить
... і в ЄС
14.10.2025 14:10 Ответить
А як визначати, є загроза, чи ні? Тільки на землі літак, спеціалісти можуть повідомити про загрози! Шановний рюте, ти генсек НАТО, а не повія трампакс! Пам'ятай це! Чи вже, НАТО всралось???
14.10.2025 14:08 Ответить
Пропоную натЄ, зустрічати САлютом авіацію орків, можно ще щось горланити привітливе, у іншому випадку -- ескалація та пистець. --- Довбойоби, що тут сказати.
14.10.2025 14:10 Ответить
бажаю нате скорійше отримати ракети по містам...може тоді ці імпотенти зарухаються
14.10.2025 14:15 Ответить
 
 