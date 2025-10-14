НАТО не стоит сбивать российские самолеты только потому, что они входят в наше воздушное пространство, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс может сбивать самолеты, которые будут представлять угрозу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Парламентской ассамблее стран НАТО в Любляне.

"Но если самолет не представляет угрозы, мы не будем его сбивать. Тогда мы мягко выведем его за пределы воздушного пространства. Это именно то, что они должны делать. И я полностью согласен с таким подходом, потому что мы сильны. Это пропорциональный ответ", - сказал он.

По словам Рютте, НАТО намного сильнее РФ.

"Нам не нужно сбивать российские самолеты только потому, что они входят в наше воздушное пространство. Мы делаем это, если они входят в наше воздушное пространство и представляют угрозу. Если бы мы были слабыми, вы, возможно, подумали бы: "Хорошо, мы слабые, поэтому мы должны немедленно показать им, что всякий раз, когда они входят в наше воздушное пространство, мы их сбиваем". Но если они не представляют угрозы, будучи настолько сильнее россиян, я считаю, что гораздо сильнее, когда наша реакция является такой, как она есть, пропорциональной и, конечно, давая понять россиянам, что мы не очень довольны этими вторжениями", - добавил генсек Альянса.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что европейские дипломаты в частном порядке предупредили Россию, что НАТО готово сбивать российские самолеты, если нарушения воздушного пространства будут продолжаться, после преднамеренного вторжения истребителей МиГ-31 в Эстонию.

