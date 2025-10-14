Рашисти вкрили вогнем Дніпровський район Херсону: двоє загиблих, є поранені, один чоловік у важкому стані (оновлено)
Опівдні 14 жовтня російські військові вкрили вогнем Дніпровський район Херсона.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, внаслідок ворожої атаки загинула літня жінка.
"Також у ці хвилини медики борються за життя 55-річного чоловіка, який дістав вибухову травму, уламкові поранення голови, руки та грудної клітини. Його стан - тяжкий", - йдеться у повідомленні.
Ще трьом людям - 57-річному чоловіку та жінкам 60 й 62 роки - бригада "швидкої" надали допомогу на місці. У них діагностували контузії, вибухові й закриті черепно-мозкові травми.
Згодом стало відомо, що також через російський обстріл Дніпровського району Херсона смертельні поранення дістав чоловік 1980 року народження.
