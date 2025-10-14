РУС
Рашисты обстреляли Днепровский район Херсона: погибла женщина, есть раненые, один мужчина в тяжелом состоянии

Рашисты ударили по Херсону
Фото: Телеграм-канал голови ОВА Олександра Прокудіна

В полдень 14 октября российские военные покрыли огнем Днепровский район Херсона.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате вражеской атаки погибла пожилая женщина.

"Также в эти минуты медики борются за жизнь 55-летнего мужчины, который получил взрывную травму, осколочные ранения головы, руки и грудной клетки. Его состояние - тяжелое", - говорится в сообщении.

Еще трем людям - 57-летнему мужчине и женщинам 60 и 62 года - бригада "скорой" оказали помощь на месте. У них диагностировали контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.

