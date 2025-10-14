Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Російські загарбники продовжують атакувати Україну ударними безпілотниками ввечері 14 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ударних БпЛА

О 18:33 повідомляється про БпЛА в напрямку Павлограда.

Також безпілотник курсом на Краматорськ.

О 18:34 БпЛА повз Ізюм та Барвінкове.

О 18:45 БпЛА продовжує рух в напрямку Синельникового на Дніпропетровщині.

О 19:43 БпЛА в районі Дергачів Харківської області.

Оновлені дані

О 20: 29 повідомляється про БпЛА над Павлоградом.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях.

