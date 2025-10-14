1 456 0
Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Російські загарбники продовжують атакувати Україну ударними безпілотниками ввечері 14 жовтня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ударних БпЛА
О 18:33 повідомляється про БпЛА в напрямку Павлограда.
Також безпілотник курсом на Краматорськ.
О 18:34 БпЛА повз Ізюм та Барвінкове.
О 18:45 БпЛА продовжує рух в напрямку Синельникового на Дніпропетровщині.
О 19:43 БпЛА в районі Дергачів Харківської області.
Оновлені дані
О 20: 29 повідомляється про БпЛА над Павлоградом.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях.
