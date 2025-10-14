1 330 0
Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)
Российские захватчики продолжают атаковать Украину ударными беспилотниками вечером 14 октября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение ударных БпЛА
В 18:33 сообщается о БпЛА в направлении Павлограда.
Также беспилотник курсом на Краматорск.
В 18:34 БпЛА мимо Изюма и Барвенково.
В 18:45 БпЛА продолжает движение в направлении Синельниково на Днепропетровщине.
В 19:43 БпЛА в районе Дергачей Харьковской области.
Обновленные данные
В 20:29 сообщается о БПЛА над Павлоградом.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах.
