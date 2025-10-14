РУС
Атака беспилотников
Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Россия атакует Украину ударными беспилотниками 14-15 октября

Российские захватчики продолжают атаковать Украину ударными беспилотниками вечером 14 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение ударных БпЛА

В 18:33 сообщается о БпЛА в направлении Павлограда.
Также беспилотник курсом на Краматорск.

В 18:34 БпЛА мимо Изюма и Барвенково.

В 18:45 БпЛА продолжает движение в направлении Синельниково на Днепропетровщине.

В 19:43 БпЛА в районе Дергачей Харьковской области.

Обновленные данные

В 20:29 сообщается о БПЛА над Павлоградом.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах.

Читайте: Сикорский привез в парламент Британии "шахед", которым РФ терроризирует Украину. ФОТО

обстрел (30004) атака (619) дроны (5088) Шахед (1553) война в Украине (6506)
