У США делегація України обговорюватиме енергетику, санкцій проти РФ та питання співпраці, - Свириденко

свириденко

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла, що українська делегація під час візиту до США має в пріоритеті обговорення енергетики, санкцій проти РФ та розвитку співпраці між Києвом та Вашингтоном.

Про це вона повідомила у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

У США перебуває урядова команда, голова НБУ та представники Нафтогазу.

За її словами, українська делегація бере участь у щорічних зборах МВФ та Світового банку, де обговорює підтримку України та нові напрями партнерства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол США в НАТО Вітакер анонсував нові угоди про постачання зброї Україні в рамках програми PURL

"У пріоритеті, за дорученням президента, — енергетика, санкції та розвиток співпраці зі США за новими треками, які можуть зміцнити обидві наші країни", - заявила Свириденко.

Українська делегація має заплановані зустрічі з представниками МВФ, Світового банку, ЄБРР та Європейського інвестиційного банку, міністрами фінансів США та країн "Групи семи".

Також представники української влади детально пояснюють партнерам наслідки останніх атак РФ на енергообʼєкти.

Також читайте: Україна запропонує США угоди щодо систем ППО, а також HIMARS й ATACMS, - Зеленський

візит (1680) США (24506) енергетика (2781) Свириденко Юлія (532)
обговорюватиме))) спасибо
14.10.2025 21:42 Відповісти
Результат обговорень знає вже навіть самий упоротий зебіл - нічого, ні про що, нуль, зеро
14.10.2025 21:45 Відповісти
обговорюйте! Може хотьпаржом!
14.10.2025 21:51 Відповісти
Саме той час для зе розбутись ерма: він в Америці,бо до добра той його не приведе.
14.10.2025 22:01 Відповісти
"У пріоритеті, за дорученням президента, - енергетика, санкції та розвиток співпраці зі США за новими треками, які можуть зміцнити обидві наші країни", - заявила Свириденко.На прикладі України, яку "зелені грабіжники " з приходу до влади у 2019 році "зміцнили до ручки" , велика вірогідність ,що їхню пропозицію, ніхто не буде слухати, позаяк вона і даром нікому не потрібна....
14.10.2025 22:02 Відповісти
Зелені дармоїди канючитимуть бабло. А їм відповідатимуть: - Вас посодють, а ви не крадіть!
14.10.2025 22:08 Відповісти
Приклад імітації професійної,кипучої діяльності,а по факту окрім зробленої під розумну пики та блаблабла ефекту 0.
