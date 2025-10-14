У США делегація України обговорюватиме енергетику, санкцій проти РФ та питання співпраці, - Свириденко
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла, що українська делегація під час візиту до США має в пріоритеті обговорення енергетики, санкцій проти РФ та розвитку співпраці між Києвом та Вашингтоном.
Про це вона повідомила у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
У США перебуває урядова команда, голова НБУ та представники Нафтогазу.
За її словами, українська делегація бере участь у щорічних зборах МВФ та Світового банку, де обговорює підтримку України та нові напрями партнерства.
"У пріоритеті, за дорученням президента, — енергетика, санкції та розвиток співпраці зі США за новими треками, які можуть зміцнити обидві наші країни", - заявила Свириденко.
Українська делегація має заплановані зустрічі з представниками МВФ, Світового банку, ЄБРР та Європейського інвестиційного банку, міністрами фінансів США та країн "Групи семи".
Також представники української влади детально пояснюють партнерам наслідки останніх атак РФ на енергообʼєкти.
