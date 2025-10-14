В США делегация Украины будет обсуждать энергетику, санкции против РФ и вопросы сотрудничества, - Свириденко
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что украинская делегация во время визита в США имеет в приоритете обсуждение энергетики, санкций против РФ и развития сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.
Об этом она сообщила в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
В США находится правительственная команда, глава НБУ и представители Нафтогаза.
По ее словам, украинская делегация участвует в ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка, где обсуждает поддержку Украины и новые направления партнерства.
"В приоритете, по поручению президента, - энергетика, санкции и развитие сотрудничества с США по новым трекам, которые могут укрепить обе наши страны", - заявила Свириденко.
У украинской делегации запланированы встречи с представителями МВФ, Всемирного банка, ЕБРР и Европейского инвестиционного банка, министрами финансов США и стран "Группы семи".
Также представители украинской власти подробно объясняют партнерам последствия последних атак РФ на энергообъекты.
