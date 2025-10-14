РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10563 посетителя онлайн
Новости Визит делегации Украины в США Визит украинской делегации в США
165 5

В США делегация Украины будет обсуждать энергетику, санкции против РФ и вопросы сотрудничества, - Свириденко

свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что украинская делегация во время визита в США имеет в приоритете обсуждение энергетики, санкций против РФ и развития сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

Об этом она сообщила в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

В США находится правительственная команда, глава НБУ и представители Нафтогаза.

По ее словам, украинская делегация участвует в ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка, где обсуждает поддержку Украины и новые направления партнерства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посол США в НАТО Уитакер анонсировал новые соглашения о поставках оружия Украине в рамках программы PURL

"В приоритете, по поручению президента, - энергетика, санкции и развитие сотрудничества с США по новым трекам, которые могут укрепить обе наши страны", - заявила Свириденко.

У украинской делегации запланированы встречи с представителями МВФ, Всемирного банка, ЕБРР и Европейского инвестиционного банка, министрами финансов США и стран "Группы семи".

Также представители украинской власти подробно объясняют партнерам последствия последних атак РФ на энергообъекты.

Также читайте: Украина предложит США соглашения по системам ПВО, а также HIMARS и ATACMS, - Зеленский

Автор: 

визит (3176) США (28056) энергетика (2687) Свириденко Юлия (252)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
обговорюватиме))) спасибо
показать весь комментарий
14.10.2025 21:42 Ответить
Результат обговорень знає вже навіть самий упоротий зебіл - нічого, ні про що, нуль, зеро
показать весь комментарий
14.10.2025 21:45 Ответить
обговорюйте! Може хотьпаржом!
показать весь комментарий
14.10.2025 21:51 Ответить
Саме той час для зе розбутись ерма: він в Америці,бо до добра той його не приведе.
показать весь комментарий
14.10.2025 22:01 Ответить
"У пріоритеті, за дорученням президента, - енергетика, санкції та розвиток співпраці зі США за новими треками, які можуть зміцнити обидві наші країни", - заявила Свириденко.На прикладі України, яку "зелені грабіжники " з приходу до влади у 2019 році "зміцнили до ручки" , велика вірогідність ,що їхню пропозицію, ніхто не буде слухати, позаяк вона і даром нікому не потрібна....
показать весь комментарий
14.10.2025 22:02 Ответить
 
 