В США делегация Украины будет обсуждать энергетику, санкции против РФ и вопросы сотрудничества, - Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала, что украинская делегация во время визита в США имеет в приоритете обсуждение энергетики, санкций против РФ и развития сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

Об этом она сообщила в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

В США находится правительственная команда, глава НБУ и представители Нафтогаза.

По ее словам, украинская делегация участвует в ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка, где обсуждает поддержку Украины и новые направления партнерства.

"В приоритете, по поручению президента, - энергетика, санкции и развитие сотрудничества с США по новым трекам, которые могут укрепить обе наши страны", - заявила Свириденко.

У украинской делегации запланированы встречи с представителями МВФ, Всемирного банка, ЕБРР и Европейского инвестиционного банка, министрами финансов США и стран "Группы семи".

Также представители украинской власти подробно объясняют партнерам последствия последних атак РФ на энергообъекты.

