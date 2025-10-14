УКР
Атака по гуманітарному авто на Херсонщині Атака дрона на Херсонщині
722 13

В ООН різко відреагували на атаку РФ по гуманітарному конвою на Херсонщині

ООН засудила атаку російських військ на автомобілі гуманітарної місії у Херсонській області

В Організації Об’єднаних Націй засудили атаку російських військ на автомобілі гуманітарної місії у Херсонській області, назвавши її неприпустимою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, виконавча директорка Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) Сінді Маккейн заявила, що російський безпілотник цілеспрямовано атакував дві вантажівки місії в Україні.

За її словами, під час удару ніхто з працівників не постраждав, однак транспорт і гуманітарна допомога, яку вони везли, повністю згоріли.

"Це абсолютно неприпустимо. Гуманітарні працівники та їхній транспорт ніколи не повинні бути мішенню", — наголосила Маккейн.

Читайте: Італійський посадовець потрапив під удар РФ по гумконвою ООН на Херсонщині

Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, російські війська атакували гуманітарний конвой ООН у Херсонській області. За даними обласної військової адміністрації, чотири білі авто з маркуванням ООН потрапили під удар, хоча військової техніки поруч не було.

Одна машина згоріла, ще одна зазнала значних пошкоджень, решта змогли виїхати з-під обстрілу. Попередньо, ніхто не постраждав.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також підтвердив, що дві вантажівки, які везли їжу для людей, були пошкоджені внаслідок навмисної атаки дрона.

Топ коментарі
+6
Ну это озабоченность где-то 15 левела. До 80 левела ещё далеко 🥱🤔
показати весь коментар
14.10.2025 23:25 Відповісти
+3
Сміло! Потужно знесли кацапів до самого кореню. В Кремлі принишкли, і думають про капітуляцію.
показати весь коментар
14.10.2025 23:25 Відповісти
+1
ООН різке, як прокисше молоко...
показати весь коментар
14.10.2025 23:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
мабуть вже вибачаються.....
показати весь коментар
14.10.2025 23:27 Відповісти
зараз як отримають вето і будуть бунтувать мовчки але потужно....
показати весь коментар
14.10.2025 23:28 Відповісти
Гуманітарні працівники та їхній транспорт ніколи не повинні бути мішенню

А мирні мешканці Херсонщини, на яких постійно полюють кацапи - то таке.
показати весь коментар
14.10.2025 23:31 Відповісти
А кацапам плювати, гуманітарна місія, чи ні! Їх призвання - вбивати,вбивати, вбивати! Так сказав великий Путя...
показати весь коментар
14.10.2025 23:33 Відповісти
Це дуже потужно. В ***** аж дитина з рук випала яку він їв
показати весь коментар
14.10.2025 23:33 Відповісти
Потрібно розуміти що ***** фінансує цю фількину контору і вони ще й вибачаться перед *****м якщо він пригрозить припинити фінансування цеєї контори яку створили ссср і Китай
показати весь коментар
14.10.2025 23:36 Відповісти
А як Собез при ООН ?
показати весь коментар
14.10.2025 23:42 Відповісти
Спосібо товарісч путін. Ті троє нероб мені завжди не подобались.
показати весь коментар
15.10.2025 00:06 Відповісти
різко відреагувала ....це як ? понос - і в туалет побігли ?
показати весь коментар
15.10.2025 01:23 Відповісти
Та не хоть резко, то резьбу себе сорвёте!
показати весь коментар
15.10.2025 01:26 Відповісти
 
 