В ООН різко відреагували на атаку РФ по гуманітарному конвою на Херсонщині
В Організації Об’єднаних Націй засудили атаку російських військ на автомобілі гуманітарної місії у Херсонській області, назвавши її неприпустимою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, виконавча директорка Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) Сінді Маккейн заявила, що російський безпілотник цілеспрямовано атакував дві вантажівки місії в Україні.
За її словами, під час удару ніхто з працівників не постраждав, однак транспорт і гуманітарна допомога, яку вони везли, повністю згоріли.
"Це абсолютно неприпустимо. Гуманітарні працівники та їхній транспорт ніколи не повинні бути мішенню", — наголосила Маккейн.
Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, російські війська атакували гуманітарний конвой ООН у Херсонській області. За даними обласної військової адміністрації, чотири білі авто з маркуванням ООН потрапили під удар, хоча військової техніки поруч не було.
Одна машина згоріла, ще одна зазнала значних пошкоджень, решта змогли виїхати з-під обстрілу. Попередньо, ніхто не постраждав.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також підтвердив, що дві вантажівки, які везли їжу для людей, були пошкоджені внаслідок навмисної атаки дрона.
А мирні мешканці Херсонщини, на яких постійно полюють кацапи - то таке.