В ООН резко отреагировали на атаку РФ по гуманитарному конвою на Херсонщине
В Организации Объединенных Наций осудили атаку российских войск на автомобили гуманитарной миссии в Херсонской области, назвав ее недопустимой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Синди Маккейн заявила, что российский беспилотник целенаправленно атаковал два грузовика миссии в Украине.
По ее словам, во время удара никто из работников не пострадал, однако транспорт и гуманитарная помощь, которую они везли, полностью сгорели.
"Это абсолютно недопустимо. Гуманитарные работники и их транспорт никогда не должны быть мишенью", - подчеркнула Маккейн.
Напомним, сегодня, 14 октября, российские войска атаковали гуманитарный конвой ООН на Херсонщине. По данным областной военной администрации, четыре белых авто с маркировкой ООН попали под удар, хотя военной техники рядом не было.
Одна машина сгорела, еще одна получила значительные повреждения, остальные смогли выехать из-под обстрела. Предварительно, никто не пострадал.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также подтвердил, что два грузовика, которые везли еду для людей, были повреждены в результате преднамеренной атаки дрона.
А мирні мешканці Херсонщини, на яких постійно полюють кацапи - то таке.