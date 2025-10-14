РУС
В ООН резко отреагировали на атаку РФ по гуманитарному конвою на Херсонщине

ООН осудила атаку российских войск на автомобили гуманитарной миссии в Херсонской области

В Организации Объединенных Наций осудили атаку российских войск на автомобили гуманитарной миссии в Херсонской области, назвав ее недопустимой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Синди Маккейн заявила, что российский беспилотник целенаправленно атаковал два грузовика миссии в Украине.

По ее словам, во время удара никто из работников не пострадал, однако транспорт и гуманитарная помощь, которую они везли, полностью сгорели.

"Это абсолютно недопустимо. Гуманитарные работники и их транспорт никогда не должны быть мишенью", - подчеркнула Маккейн.

Напомним, сегодня, 14 октября, российские войска атаковали гуманитарный конвой ООН на Херсонщине. По данным областной военной администрации, четыре белых авто с маркировкой ООН попали под удар, хотя военной техники рядом не было.

Одна машина сгорела, еще одна получила значительные повреждения, остальные смогли выехать из-под обстрела. Предварительно, никто не пострадал.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также подтвердил, что два грузовика, которые везли еду для людей, были повреждены в результате преднамеренной атаки дрона.

Топ комментарии
+6
Ну это озабоченность где-то 15 левела. До 80 левела ещё далеко 🥱🤔
показать весь комментарий
14.10.2025 23:25 Ответить
+3
Сміло! Потужно знесли кацапів до самого кореню. В Кремлі принишкли, і думають про капітуляцію.
показать весь комментарий
14.10.2025 23:25 Ответить
+1
ООН різке, як прокисше молоко...
показать весь комментарий
14.10.2025 23:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну это озабоченность где-то 15 левела. До 80 левела ещё далеко 🥱🤔
показать весь комментарий
14.10.2025 23:25 Ответить
мабуть вже вибачаються.....
показать весь комментарий
14.10.2025 23:27 Ответить
Сміло! Потужно знесли кацапів до самого кореню. В Кремлі принишкли, і думають про капітуляцію.
показать весь комментарий
14.10.2025 23:25 Ответить
зараз як отримають вето і будуть бунтувать мовчки але потужно....
показать весь комментарий
14.10.2025 23:28 Ответить
ООН різке, як прокисше молоко...
показать весь комментарий
14.10.2025 23:28 Ответить
Гуманітарні працівники та їхній транспорт ніколи не повинні бути мішенню

А мирні мешканці Херсонщини, на яких постійно полюють кацапи - то таке.
показать весь комментарий
14.10.2025 23:31 Ответить
А кацапам плювати, гуманітарна місія, чи ні! Їх призвання - вбивати,вбивати, вбивати! Так сказав великий Путя...
показать весь комментарий
14.10.2025 23:33 Ответить
Це дуже потужно. В ***** аж дитина з рук випала яку він їв
показать весь комментарий
14.10.2025 23:33 Ответить
Потрібно розуміти що ***** фінансує цю фількину контору і вони ще й вибачаться перед *****м якщо він пригрозить припинити фінансування цеєї контори яку створили ссср і Китай
показать весь комментарий
14.10.2025 23:36 Ответить
А як Собез при ООН ?
показать весь комментарий
14.10.2025 23:42 Ответить
Спосібо товарісч путін. Ті троє нероб мені завжди не подобались.
показать весь комментарий
15.10.2025 00:06 Ответить
 
 