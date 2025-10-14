В ООН резко отреагировали на атаку РФ по гуманитарному конвою на Херсонщине

В Организации Объединенных Наций осудили атаку российских войск на автомобили гуманитарной миссии в Херсонской области, назвав ее недопустимой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Синди Маккейн заявила, что российский беспилотник целенаправленно атаковал два грузовика миссии в Украине.

По ее словам, во время удара никто из работников не пострадал, однако транспорт и гуманитарная помощь, которую они везли, полностью сгорели.

"Это абсолютно недопустимо. Гуманитарные работники и их транспорт никогда не должны быть мишенью", - подчеркнула Маккейн.

Читайте: Итальянский чиновник попал под удар РФ по гумконвою ООН на Херсонщине

Напомним, сегодня, 14 октября, российские войска атаковали гуманитарный конвой ООН на Херсонщине. По данным областной военной администрации, четыре белых авто с маркировкой ООН попали под удар, хотя военной техники рядом не было.

Одна машина сгорела, еще одна получила значительные повреждения, остальные смогли выехать из-под обстрела. Предварительно, никто не пострадал.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также подтвердил, что два грузовика, которые везли еду для людей, были повреждены в результате преднамеренной атаки дрона.

Больше читайте в нашем Telegram-канале