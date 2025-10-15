Іспанія перестане купувати російський газ до 2027-го року

Іспанський оператор газотранспортної системи Enagás заявив, що країна технічно готова припинити використання російського скрапленого природного газу до 2027 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, компанія підтримає рішення ЄС, якщо Брюссель перенесе остаточну відмову від російського газу на цю дату, йдеться у матеріалі Reuters.

За повідомленням гендиректора Enagás Артуро Гонсало, Європа має логічне бажання посилити санкції проти Росії, і його компанія до цього повністю готова. За його словами, Іспанія вже застосовує системи сертифікації, які дозволяють точно визначати походження кожної партії газу.

ЄС зараз готує новий пакет санкцій, який передбачає припинення імпорту російської нафти і газу до січня 2028 року, а заборону на російський СПГ — уже в 2027-му. Нові правила зобов’яжуть імпортерів надавати дані про походження палива ще до його прибуття в Європу.

За словами Гонсало, після зупинки постачання російського газу, його частку на ринку зможе замінити американський скраплений газ. Він наголосив, що світовий ринок достатньо гнучкий, щоб не допустити дефіциту енергоресурсів.

Очікується, що країни ЄС затвердять остаточне рішення про повну відмову від російської нафти та газу вже наступного тижня, після чого документ передадуть на розгляд Європарламенту.

Тим часом Росія збільшила експорт зрідженого природного газу попри санкції. Експортний завод "Арктик СПГ-2", проти якого запроваджено санкції США у 2023 році, відвантажив десяту партію з кінця червня. Раніше поставки здійснювалися або в один порт на півдні Китаю, або в сховища Далекого Сходу Росії.

