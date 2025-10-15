УКР
Новини Співпраця України та НАТО
Міністри оборони НАТО не обговорюватимуть передачу Україні ракет більшої дальності на сьогоднішній зустрічі, - Рютте

Рютте не обговорюватиме далекобійні ракети для України

На зустрічі міністрів оборони НАТО 15 жовтня не планують ухвалювати рішень щодо постачання ракет більшої дальності Україні.

Про це перед початком зустрічі заявив генсек Альянсу Марк Рютте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для мене, як генерального секретаря, завдання полягає в тому, щоб забезпечити якомога сильнішу підтримку України, і ми справді пишаємося тим, що як колективний Альянс ми здатні зробити так, щоб Україна якомога довше залишалася в боротьбі", - сказав Рютте, водночас зазначивши, що питання надання Україні озброєння більшої дальності дії на сьогоднішній зустрічі міністрів оборони НАТО не обговорюватиметься.

"Це питання не є на сьогоднішньому порядку денному", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО має всі засоби, щоб захистити свій повітряний простір, - Рютте

НАТО (6903) допомога (8816) ракети (4225) Рютте Марк (543)
+4
Виродки.
15.10.2025 11:21 Відповісти
+2
Підчікують шо старший скаже
15.10.2025 11:20 Відповісти
+2
добий Новоросійськ замість тисячі слів !
15.10.2025 11:21 Відповісти
Балачки заради балачок.
15.10.2025 11:21 Відповісти
Навіщо нам вони? у нас свої фламінго є Зеленський не дасть збрехати до кінця року буде три тисячи ракет!
15.10.2025 11:29 Відповісти
більшість холопів навіть непам'ятають вже за них.....
15.10.2025 11:31 Відповісти
так,для них краще НАТО і США звинувачувати які вони скнари, ніж запитати у власного уряду що вони роблять...
15.10.2025 11:35 Відповісти
Так їх же ше треба буде переХВарбувати потім, ви шо забули?
15.10.2025 11:36 Відповісти
якась маштабна схема відмивання бюджетних коштів, війна все спише..Доречі де співвласник "кварталу 95" Міндіч?
15.10.2025 11:41 Відповісти
подався в глибоке підпілля в бік Монако,у нас клімат для нього суровий...
15.10.2025 11:44 Відповісти
та це зрозуміло , бо вже розпочинався новий Майдан проти Зеленського тому оперативно сховали його десь на курорті, ніби притихло, до наступного викриття крадівництва...
15.10.2025 11:53 Відповісти
"лукашенко" вас попередив
15.10.2025 11:48 Відповісти
Як заготовка до складання анекдотів.

Завдання полягає в тому, щоб забезпечити якомога сильнішу підтримку України, і ми справді пишаємося тим, що як колективний Альянс ми здатні зробити так, щоб Україна якомога довше залишалася в боротьбі" (1) і далі (2) ОДНАК "Питання надання Україні озброєння більшої дальності дії на сьогоднішній зустрічі міністрів оборони НАТО не обговорюватиметься." - дивно як ЦЕНЗОР НЕТ не додав своє всюдихідне НАРАЗІ?
15.10.2025 12:07 Відповісти
Де украінські ракети ,
може дасть нам вірну відповідь
Зебрехун , а не годує нас Томагавками , яких нам не дадуть ?!😠
15.10.2025 12:21 Відповісти
А у НАТО є ракети крім Томагавків? Що ти там зібрався не обговорювати. Ідіот.
15.10.2025 12:27 Відповісти
 
 