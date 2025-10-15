Міністри оборони НАТО не обговорюватимуть передачу Україні ракет більшої дальності на сьогоднішній зустрічі, - Рютте
На зустрічі міністрів оборони НАТО 15 жовтня не планують ухвалювати рішень щодо постачання ракет більшої дальності Україні.
Про це перед початком зустрічі заявив генсек Альянсу Марк Рютте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Для мене, як генерального секретаря, завдання полягає в тому, щоб забезпечити якомога сильнішу підтримку України, і ми справді пишаємося тим, що як колективний Альянс ми здатні зробити так, щоб Україна якомога довше залишалася в боротьбі", - сказав Рютте, водночас зазначивши, що питання надання Україні озброєння більшої дальності дії на сьогоднішній зустрічі міністрів оборони НАТО не обговорюватиметься.
"Це питання не є на сьогоднішньому порядку денному", - додав він.
Завдання полягає в тому, щоб забезпечити якомога сильнішу підтримку України, і ми справді пишаємося тим, що як колективний Альянс ми здатні зробити так, щоб Україна якомога довше залишалася в боротьбі" (1) і далі (2) ОДНАК "Питання надання Україні озброєння більшої дальності дії на сьогоднішній зустрічі міністрів оборони НАТО не обговорюватиметься." - дивно
як ЦЕНЗОР НЕТ не додав своє всюдихідне НАРАЗІ?
може дасть нам вірну відповідь
Зебрехун , а не годує нас Томагавками , яких нам не дадуть ?!😠