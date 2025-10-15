Министры обороны НАТО не будут обсуждать передачу Украине ракет большей дальности на сегодняшней встрече, - Рютте

На встрече министров обороны НАТО 15 октября не планируют принимать решения о поставках ракет большей дальности Украине.

Об этом перед началом встречи заявил генсек Альянса Марк Рютте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для меня, как генерального секретаря, задача состоит в том, чтобы обеспечить как можно более сильную поддержку Украины, и мы действительно гордимся тем, что как коллективный Альянс мы способны сделать так, чтобы Украина как можно дольше оставалась в борьбе", - сказал Рютте, одновременно отметив, что вопрос предоставления Украине вооружения большей дальности действия на сегодняшней встрече министров обороны НАТО не будет обсуждаться.

"Этот вопрос не стоит на сегодняшней повестке дня", - добавил он.

