Сотрудничество Украины и НАТО
Министры обороны НАТО не будут обсуждать передачу Украине ракет большей дальности на сегодняшней встрече, - Рютте

Рютте не будет обсуждать дальнобойные ракеты для Украины

На встрече министров обороны НАТО 15 октября не планируют принимать решения о поставках ракет большей дальности Украине.

Об этом перед началом встречи заявил генсек Альянса Марк Рютте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для меня, как генерального секретаря, задача состоит в том, чтобы обеспечить как можно более сильную поддержку Украины, и мы действительно гордимся тем, что как коллективный Альянс мы способны сделать так, чтобы Украина как можно дольше оставалась в борьбе", - сказал Рютте, одновременно отметив, что вопрос предоставления Украине вооружения большей дальности действия на сегодняшней встрече министров обороны НАТО не будет обсуждаться.

"Этот вопрос не стоит на сегодняшней повестке дня", - добавил он.

НАТО (10440) помощь (8149) ракеты (3762) Рютте Марк (498)
добий Новоросійськ замість тисячі слів !
Виродки.
Підчікують шо старший скаже
Підчікують шо старший скаже
добий Новоросійськ замість тисячі слів !
Виродки.
Балачки заради балачок.
Навіщо нам вони? у нас свої фламінго є Зеленський не дасть збрехати до кінця року буде три тисячи ракет!
15.10.2025 11:29 Ответить
більшість холопів навіть непам'ятають вже за них.....
15.10.2025 11:31 Ответить
так,для них краще НАТО і США звинувачувати які вони скнари, ніж запитати у власного уряду що вони роблять...
15.10.2025 11:35 Ответить
Так їх же ше треба буде переХВарбувати потім, ви шо забули?
15.10.2025 11:36 Ответить
якась маштабна схема відмивання бюджетних коштів, війна все спише..Доречі де співвласник "кварталу 95" Міндіч?
15.10.2025 11:41 Ответить
подався в глибоке підпілля в бік Монако,у нас клімат для нього суровий...
15.10.2025 11:44 Ответить
та це зрозуміло , бо вже розпочинався новий Майдан проти Зеленського тому оперативно сховали його десь на курорті, ніби притихло, до наступного викриття крадівництва...
15.10.2025 11:53 Ответить
"лукашенко" вас попередив
15.10.2025 11:48 Ответить
 
 