Литва готова виділити $30 млн на ініціативу PURL, - міністерка оборони Шакалієне

Литва готова виділити 30 млн доларів на ініціативу PURL, в рамках якої європейські країни передають американську зброю НАТО для України.

Про це заявила глава Міноборони Довіле Шакалієне, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Литва готова виділити 30 мільйонів доларів для PURL. Ми можемо переказати ці гроші сьогодні, якщо потрібно, і дуже сподіваємося, що наступний пакет буде сформовано якомога швидше", - зазначила вона.

Також Шакалієне прокоментувала можливість передачі Україні американських ракет. За її словами, Росія створювала для союзників "стратегічні дилеми", і це було її зброєю проти Заходу, натомість зараз настав час створити стратегічні дилеми для Москви.

"Стратегічна дилема – це не більша чи менша відплата, стратегічна дилема – це більше чи менше болю. І поки Росія його не відчує, не відчує наслідків своєї агресивної війни, вона буде намагатися розширювати свою військову міць", - пояснила міністерка.

Вона також зауважила, що економіка РФ переживає чимало викликів. Частка федерального бюджету РФ, що йде на військові потреби, була би неприйнятною для жодної нормальної демократичної країни, але Росія все ще має приплив готівки через інші країни, що сприяє російській війні.

"Тому вторинні санкції дійсно повинні бути всеохопними", - підсумувала Шакалієне.

