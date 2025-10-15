Литва готова выделить $30 млн на инициативу PURL, - министр обороны Шакалиене

Литва готова выделить 30 млн долларов на инициативу PURL, в рамках которой европейские страны передают американское оружие НАТО для Украины.

Об этом заявила глава Минобороны Довиле Шакалиене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Литва готова выделить 30 миллионов долларов для PURL. Мы можем перевести эти деньги сегодня, если нужно, и очень надеемся, что следующий пакет будет сформирован как можно скорее", - отметила она.

Также Шакалиене прокомментировала возможность передачи Украине американских ракет. По ее словам, Россия создавала для союзников "стратегические дилеммы", и это было ее оружием против Запада, зато сейчас пришло время создать стратегические дилеммы для Москвы.

Читайте: Обязательства союзников станут возможностями, PURL для Украины является частью этого, - Хегсет

"Стратегическая дилемма - это не большее или меньшее возмездие, стратегическая дилемма - это больше или меньше боли. И пока Россия ее не почувствует, не почувствует последствий своей агрессивной войны, она будет пытаться расширять свою военную мощь", - пояснила министр.

Она также отметила, что экономика РФ переживает немало вызовов. Доля федерального бюджета РФ, идущая на военные нужды, была бы неприемлемой ни для одной нормальной демократической страны, но Россия все еще имеет приток наличности через другие страны, что способствует российской войне.

"Поэтому вторичные санкции действительно должны быть всеобъемлющими", - подытожила Шакалиене.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ