Новини Закупівля ЄС енергоресурсів РФ
Сійярто в Москві: Угорщина "страждатиме", якщо відмовиться від російських енергоресурсів

Петер Сійярто проти заяв Туска

У середу, 15 жовтня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив у Москві, що його країна нібито "страждатиме", якщо втратить доступ до російських енергоресурсів.

Сійярто підкреслив, що Будапешт не має наміру піддаватися зовнішньому тиску під час ухвалення рішень у сфері енергетики. Його виступ у Москві збігся з проведенням зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі, де обговорюють військову підтримку України - що ще раз підкреслило розбіжності Угорщини з партнерами по Альянсу.

"Ми ніколи не були обмануті Росією. Поставки завжди надходили, контракти завжди виконувалися. І моє питання лише в тому, навіщо нам розривати ці відносини", - сказав міністр.

Він також розкритикував плани Єврокомісії припинити імпорт російського газу й ЗПГ до кінця 2027 року, заявивши, що це "підриває енергетичну безпеку" Угорщини.

"Брюссель хоче, щоб ми відмовилися від однієї з двох труб під приводом диверсифікації. Як можна вважати, що один трубопровід безпечніший за два? Це безумство", - додав Сійярто.

кацапська ссяна гаечирка-здохни разом з йорбаном і страждання закінчаться.
показати весь коментар
15.10.2025 13:35 Відповісти
ганчирка
показати весь коментар
15.10.2025 13:36 Відповісти
страждатиме - це коли кладовища по містам та селам , ****** русняві
показати весь коментар
15.10.2025 13:37 Відповісти
Та пофігу їм на кладовища. Вони там за виплати вбиваються й ток шоу влаштовують.
показати весь коментар
15.10.2025 13:40 Відповісти
по великому рахунку так само і у нас в Україні - зельоним гнидам пох на смерті українців

аби бабло Захід давав
показати весь коментар
15.10.2025 13:52 Відповісти
треба знищувати Дружбу , щоб мадяри почали страждати .
показати весь коментар
15.10.2025 13:39 Відповісти
Угорці вбивають українців.
показати весь коментар
15.10.2025 13:40 Відповісти
Ну, що сказать? Орбан з Сійярто вибрали не той "табір"... Тому нам залишається одне - палить нафто, газопроводи, які йдуть через Смоленщину та Брянщину, на Захід... А Орбану з Сійярто пора готувать каністри, і носить нафту і газ, із Москви, пішки...
показати весь коментар
15.10.2025 13:40 Відповісти
А нам то що !
показати весь коментар
15.10.2025 13:42 Відповісти
Поки що більше всіх без московського кукана страждає ************ Орбан і Сціярдо
показати весь коментар
15.10.2025 13:43 Відповісти
Молодець, отримай цукерку...
показати весь коментар
15.10.2025 13:52 Відповісти
Сіярто то є Чмо кацапське з органом на чолі
показати весь коментар
15.10.2025 14:09 Відповісти
Україна має висловити занепокоєння і співчування на страждання Угорщини без російського газу та нафти? Може ще й жалобу оголосити?
показати весь коментар
15.10.2025 14:12 Відповісти
 
 