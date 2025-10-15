У середу, 15 жовтня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив у Москві, що його країна нібито "страждатиме", якщо втратить доступ до російських енергоресурсів.

Сійярто підкреслив, що Будапешт не має наміру піддаватися зовнішньому тиску під час ухвалення рішень у сфері енергетики. Його виступ у Москві збігся з проведенням зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі, де обговорюють військову підтримку України - що ще раз підкреслило розбіжності Угорщини з партнерами по Альянсу.

"Ми ніколи не були обмануті Росією. Поставки завжди надходили, контракти завжди виконувалися. І моє питання лише в тому, навіщо нам розривати ці відносини", - сказав міністр.

Він також розкритикував плани Єврокомісії припинити імпорт російського газу й ЗПГ до кінця 2027 року, заявивши, що це "підриває енергетичну безпеку" Угорщини.

"Брюссель хоче, щоб ми відмовилися від однієї з двох труб під приводом диверсифікації. Як можна вважати, що один трубопровід безпечніший за два? Це безумство", - додав Сійярто.

