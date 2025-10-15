Сейярто в Москве: Венгрия "пострадает", если откажется от российских энергоресурсов

В среду, 15 октября, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в Москве, что его страна якобы "будет страдать", если потеряет доступ к российским энергоресурсам.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Сийярто подчеркнул, что Будапешт не намерен поддаваться внешнему давлению при принятии решений в сфере энергетики. Его выступление в Москве совпало с проведением встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, где обсуждают военную поддержку Украины - что еще раз подчеркнуло разногласия Венгрии с партнерами по Альянсу.

"Мы никогда не были обмануты Россией. Поставки всегда поступали, контракты всегда выполнялись. И мой вопрос лишь в том, зачем нам разрывать эти отношения", - сказал министр.

Он также раскритиковал планы Еврокомиссии прекратить импорт российского газа и СПГ до конца 2027 года, заявив, что это "подрывает энергетическую безопасность" Венгрии.

"Брюссель хочет, чтобы мы отказались от одной из двух труб под предлогом диверсификации. Как можно считать, что один трубопровод безопаснее двух? Это безумие", - добавил Сийярто.

