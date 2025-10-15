РУС
Новости
Сейярто в Москве: Венгрия "пострадает", если откажется от российских энергоресурсов

Петер Сийярто против заявлений Туска

В среду, 15 октября, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в Москве, что его страна якобы "будет страдать", если потеряет доступ к российским энергоресурсам.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Сийярто подчеркнул, что Будапешт не намерен поддаваться внешнему давлению при принятии решений в сфере энергетики. Его выступление в Москве совпало с проведением встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, где обсуждают военную поддержку Украины - что еще раз подчеркнуло разногласия Венгрии с партнерами по Альянсу.

"Мы никогда не были обмануты Россией. Поставки всегда поступали, контракты всегда выполнялись. И мой вопрос лишь в том, зачем нам разрывать эти отношения", - сказал министр.

Он также раскритиковал планы Еврокомиссии прекратить импорт российского газа и СПГ до конца 2027 года, заявив, что это "подрывает энергетическую безопасность" Венгрии.

"Брюссель хочет, чтобы мы отказались от одной из двух труб под предлогом диверсификации. Как можно считать, что один трубопровод безопаснее двух? Это безумие", - добавил Сийярто.

треба знищувати Дружбу , щоб мадяри почали страждати .
15.10.2025 13:39
кацапська ссяна гаечирка-здохни разом з йорбаном і страждання закінчаться.
15.10.2025 13:35
Ну, що сказать? Орбан з Сійярто вибрали не той "табір"... Тому нам залишається одне - палить нафто, газопроводи, які йдуть через Смоленщину та Брянщину, на Захід... А Орбану з Сійярто пора готувать каністри, і носить нафту і газ, із Москви, пішки...
15.10.2025 13:40
ганчирка
15.10.2025 13:36
Новий православний мальчік в трусиках на доскє простота, розіп'ятий

15.10.2025 14:52
страждатиме - це коли кладовища по містам та селам , ****** русняві
15.10.2025 13:37
Та пофігу їм на кладовища. Вони там за виплати вбиваються й ток шоу влаштовують.
15.10.2025 13:40
по великому рахунку так само і у нас в Україні - зельоним гнидам пох на смерті українців

аби бабло Захід давав
15.10.2025 13:52
Так у нас тільки зеленим поф.

А на сросії всьому населенню поф, аби виплати були й пельмені насипали.
15.10.2025 14:47
Чому аросто не відключити ?
Чого чекають вже 4-й рік ?
15.10.2025 14:48
"Торгівля на крові" - єто Порох, а тут

что-то другоє

15.10.2025 14:54
Угорці вбивають українців.
15.10.2025 13:40 Ответить
Ну, що сказать? Орбан з Сійярто вибрали не той "табір"... Тому нам залишається одне - палить нафто, газопроводи, які йдуть через Смоленщину та Брянщину, на Захід... А Орбану з Сійярто пора готувать каністри, і носить нафту і газ, із Москви, пішки...
15.10.2025 13:40
А нам то що !
15.10.2025 13:42
Поки що більше всіх без московського кукана страждає ************ Орбан і Сціярдо
15.10.2025 13:43
Молодець, отримай цукерку...
15.10.2025 13:52
Сіярто то є Чмо кацапське з органом на чолі
15.10.2025 14:09
Україна має висловити занепокоєння і співчування на страждання Угорщини без російського газу та нафти? Може ще й жалобу оголосити?
15.10.2025 14:12
 
 