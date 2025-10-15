Єврокомісія критикує візит Сійярто до Москви: "Це не найкращий сигнал для Путіна, тому що час і контекст мають значення"
Речниця Європейської комісії Анітта Гіппер назвала невдалим сигналом для Кремля візит міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто до Москви на енергетичну конференцію.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Будь-які двосторонні контакти держав-членів ЄС мають поважати позицію та політику ЄС", - заявила Гіппер, коментуючи участь Сійярто у форумі "Російський енергетичний тиждень", де угорський міністр критикував Євросоюз. Вона додала, що такий візит особливо невдалий у контексті мінімізації відносин ЄС з Росією.
"Звичайно, перебування в Москві зараз - це не найкращий сигнал для Путіна, тому що час і контекст мають значення", - додала речниця. Водночас ЄС продовжує працювати над антиросійськими санкціями та посиленням підтримки України.
Раніше агентство Reuters повідомило, що Сійярто заявив у Москві, що Угорщина постраждає у разі відключення від російських енергоносіїв і не погодиться на зовнішній тиск у питанні поставок.
Джерело: https://censor.net/ua/n3579832
Так нехай відключають - це единий спосіб здихатись Орбана
ВІДКЛЮЧАЮТЬ, ЗАПАСЕМСЯ ПОП КОРНОМ. Пакет не встигнемо відкрити, як Орбана з сиярту винесуть з дворца. На вилах 😂😂😂
Питаня - чому цього , й досі , не зроблено ?!
а орбан та сіярто досі не в "Миротворці" !?