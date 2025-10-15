УКР
Єврокомісія критикує візит Сійярто до Москви: "Це не найкращий сигнал для Путіна, тому що час і контекст мають значення"

Речниця Європейської комісії Анітта Гіппер назвала невдалим сигналом для Кремля візит міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто до Москви на енергетичну конференцію.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Будь-які двосторонні контакти держав-членів ЄС мають поважати позицію та політику ЄС", - заявила Гіппер, коментуючи участь Сійярто у форумі "Російський енергетичний тиждень", де угорський міністр критикував Євросоюз. Вона додала, що такий візит особливо невдалий у контексті мінімізації відносин ЄС з Росією.

"Звичайно, перебування в Москві зараз - це не найкращий сигнал для Путіна, тому що час і контекст мають значення", - додала речниця. Водночас ЄС продовжує працювати над антиросійськими санкціями та посиленням підтримки України.

Раніше агентство Reuters повідомило, що Сійярто заявив у Москві, що Угорщина постраждає у разі відключення від російських енергоносіїв і не погодиться на зовнішній тиск у питанні поставок.

Топ коментарі
+2
Є значно цікавіше запитання - чому мадяри й досі отримують нафту через територію України ..?!
15.10.2025 15:02 Відповісти
+1
Так нехай відключають - це единий спосіб здихатись Орбана
ВІДКЛЮЧАЮТЬ, ЗАПАСЕМСЯ ПОП КОРНОМ. Пакет не встигнемо відкрити, як Орбана з сиярту винесуть з дворца. На вилах 😂😂😂
15.10.2025 14:52 Відповісти
+1
чому угорщина досі в ЄС !?
а орбан та сіярто досі не в "Миротворці" !?
15.10.2025 14:58 Відповісти
Так нехай відключають - це единий спосіб здихатись Орбана
ВІДКЛЮЧАЮТЬ, ЗАПАСЕМСЯ ПОП КОРНОМ. Пакет не встигнемо відкрити, як Орбана з сиярту винесуть з дворца. На вилах 😂😂😂
15.10.2025 14:52 Відповісти
Як би Україна припинила транзит кацапської нафти (і газу) ще 3 роки тому - жодного Орбана (і Фіцо) вже б і близько не було ... І в ЄС , і в Україні , це чудово розуміють ...
Питаня - чому цього , й досі , не зроблено ?!
15.10.2025 15:18 Відповісти
А шо, для ***** повинен бути кращий сигнал? Якщо це не найкращий сигнал для *****, тоді ***** правильно робить? Треба хоч трохи думати як писати...
15.10.2025 14:55 Відповісти
Є значно цікавіше запитання - чому мадяри й досі отримують нафту через територію України ..?!
15.10.2025 15:02 Відповісти
Щоб ЄС поважали потрібна процедура, яка дозволяла б давати копняка під сраку всіляким сіяртам та орбанам!
15.10.2025 15:00 Відповісти
Проститутку викликали до дому😏
15.10.2025 15:07 Відповісти
А як гроші отримати, або кому таку суму не довіриш
15.10.2025 15:14 Відповісти
СІярто вже давно ******. Ну а Орбан - ********. Це по аналогії путін-*****.
15.10.2025 15:46 Відповісти
Сіярто рже із європейських лідерів
15.10.2025 15:56 Відповісти
 
 