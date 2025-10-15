Еврокомиссия критикует визит Сийярто в Москву: "Это не лучший сигнал для Путина, потому что время и контекст имеют значение"

Пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Гиппер назвала неудачным сигналом для Кремля визит министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Москву на энергетическую конференцию.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"Любые двусторонние контакты государств-членов ЕС должны уважать позицию и политику ЕС", - заявила Гиппер, комментируя участие Сийярто в форуме "Российская энергетическая неделя", где венгерский министр критиковал Евросоюз. Она добавила, что такой визит особенно неудачный в контексте минимизации отношений ЕС с Россией.

"Конечно, пребывание в Москве сейчас - это не лучший сигнал для Путина, потому что время и контекст имеют значение", - добавила пресс-секретарь. В то же время ЕС продолжает работать над антироссийскими санкциями и усилением поддержки Украины.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Сийярто заявил в Москве, что Венгрия пострадает в случае отключения от российских энергоносителей и не согласится на внешнее давление в вопросе поставок.

