Еврокомиссия критикует визит Сийярто в Москву: "Это не лучший сигнал для Путина, потому что время и контекст имеют значение"
Пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Гиппер назвала неудачным сигналом для Кремля визит министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Москву на энергетическую конференцию.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа, передает Цензор.НЕТ.
"Любые двусторонние контакты государств-членов ЕС должны уважать позицию и политику ЕС", - заявила Гиппер, комментируя участие Сийярто в форуме "Российская энергетическая неделя", где венгерский министр критиковал Евросоюз. Она добавила, что такой визит особенно неудачный в контексте минимизации отношений ЕС с Россией.
"Конечно, пребывание в Москве сейчас - это не лучший сигнал для Путина, потому что время и контекст имеют значение", - добавила пресс-секретарь. В то же время ЕС продолжает работать над антироссийскими санкциями и усилением поддержки Украины.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Сийярто заявил в Москве, что Венгрия пострадает в случае отключения от российских энергоносителей и не согласится на внешнее давление в вопросе поставок.
Джерело: https://censor.net/ua/n3579832
Так нехай відключають - це единий спосіб здихатись Орбана
ВІДКЛЮЧАЮТЬ, ЗАПАСЕМСЯ ПОП КОРНОМ. Пакет не встигнемо відкрити, як Орбана з сиярту винесуть з дворца. На вилах 😂😂😂
Питаня - чому цього , й досі , не зроблено ?!
а орбан та сіярто досі не в "Миротворці" !?
а гроші з цього використовують на підривну діяльність проти ЄС,
та поширення московської отрути серед європейців..
через свої політичні громадські організації,
такі як Patrimonium Sancti Adalberti,
та Mathias Corvinus Collegium,
Фонд Mathias Corvinus Collegium протягом багатьох років вважається «кадровою кузнею» для угорської правлячої партії Fidesz.
Кілька років тому уряд Орбана також подарував йому 10-відсоткову частку в напівдержавному нафтопереробному гіганті MOL і фармацевтичній компанії Gedeon Richter.
За даними угорських ЗМІ, тільки в 2022 році ці частки принесли фонду MCC 92 мільйони євро дивідендів.
Ще сотні мільйонів євро надіслав уряд Орбана.
Фонд купує дорогу нерухомість і забезпечує учасників своїх заходів проживанням у чотиризіркових готелях та розкішним кейтерингом.
Загальна вартість державної підтримки Mathias Corvinus Collegium, за оцінками, перевищує мільярд євро.
Однак ці гроші не залишаються тільки в Угорщині, а використовуються також для впливу на громадську думку за кордоном.
Парадоксально, але саме Угорщина Орбана, яка прагне обмежити іноземний вплив і захистити «національний суверенітет», нещодавно створила спеціальне державне відомство.
У вересні журнал Politico повідомив, що брюссельське відділення аналітичного центру MCC у 2024 році отримало від свого центрального офісу в Угорщині понад шість мільйонів євро на свою діяльність.
Вона включає в себе мету MCC «ознайомити європейських політиків з його унікальним підходом до політичних, соціально-економічних і культурних питань ********** та вплинути на них».
Значні суми з грошей угорських платників податків також спрямовуються на підтримку інших проурядових аналітичних центрів, наприклад, Danube Institute, за яким стоїть підтримувана урядом фундація Баттьяні (BLA).
Як пише Átlátszó, висока місячна стипендія для іноземних стипендіатів у розмірі тисяч доларів на місяць пов'язана в їхніх контрактах з обов'язком публікуватися в певних ЗМІ, які звертаються до англомовної, зокрема американської, аудиторії та поширюють світогляд, що відповідає ультраконсервативній частині американських республіканців та їхньому угорському зразку Віктору Орбану.
Одним з них є журнал European Conservative, який минулого року був представлений серед партнерів празької конференції згаданого товариства Patrimonium Sancti Adalberti. Згідно з дослідженнями Átlátszó, це ЗМІ також отримує щедрі державні гранти. Тільки минулого року це було 1,8 мільйона євро, зокрема на «просування журналу» через участь його редакції в закордонних конференціях.
Наприклад, головний редактор The European Conservative Альвіно-Маріо Фантіні також брав участь у березні минулого року в закритому «семінарі» асоціації Patrimonium Sancti Adalberti в чеському Сенаті під егідою сенатора Томаша Їрси.
Вся ця мережа може бути активована в потрібний момент в інтересах угорського уряду.
Медіагрупа Ma7, що діє на півдні Словаччини, також тривалий час щедро фінансується угорським урядом і поширює орбанівське бачення світу - включаючи аргументи про добру Росію і злу Україну.