Кількість українців 18-22 років у Німеччині зросла вдесятеро після пом’якшення правил виїзду, - Die Welt

Після того, як Україна дозволила виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років, кількість молодих українців, які прибувають до Німеччини з проханням про захист, зросла вдесятеро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Die Welt.

 Про це заявила Речниця Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини заявила, що після ухвалення відповідної постанови кількість заявок від чоловіків цієї вікової групи збільшилася з приблизно 100 до 1 000 на тиждень.

У відомстві зазначили, що наразі складно оцінити, чи є це тимчасовим явищем. Загалом кількість українців, які шукають захист у Німеччині, також зростає: у травні 2025 року зареєстрували 7 961 особу, у серпні - 11 277, а у вересні - 18 755.

На відміну від мігрантів із Сирії чи Афганістану, українці отримують дозвіл на проживання за статтею 24 Закону про проживання, що забезпечує їм доступ до ринку праці та соціальних виплат.

Станом на 4 жовтня 2025 року в Центральному реєстрі іноземців Німеччини зареєстровано 1 293 672 українців, які прибули після початку повномасштабної війни. Водночас близько 450 тисяч із них більше не перебувають на обліку у німецьких органах влади.

