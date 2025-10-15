Количество украинцев 18-22 лет в Германии выросло в десять раз после смягчения правил выезда, - Die Welt
После того, как Украина разрешила выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, количество молодых украинцев, прибывающих в Германию с просьбой о защите, выросло в десять раз.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Die Welt.
Об этом заявила пресс-секретарь Федерального министерства внутренних дел Германии заявила, чтопосле принятия соответствующего постановления количество заявок от мужчин этой возрастной группы увеличилось с примерно 100 до 1 000 в неделю.
В ведомстве отметили, что пока сложно оценить, является ли это временным явлением. В целом количество украинцев, которые ищут защиту в Германии, также растет: в мае 2025 года зарегистрировали 7 961 человека, в августе - 11 277, а в сентябре - 18 755.
В отличие от мигрантов из Сирии или Афганистана, украинцы получают вид на жительство по статье 24 Закона о проживании, что обеспечивает им доступ к рынку труда и социальным выплатам.
По состоянию на 4 октября 2025 года в Центральном реестре иностранцев Германии зарегистрировано 1 293 672 украинцев, прибывших после начала полномасштабной войны. В то же время около 450 тысяч из них больше не состоят на учете в германских органах власти.
/Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний / 14.10.2025 /
