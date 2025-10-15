РУС
Количество украинцев 18-22 лет в Германии выросло в десять раз после смягчения правил выезда, - Die Welt

выезд, граница, мужчины

После того, как Украина разрешила выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, количество молодых украинцев, прибывающих в Германию с просьбой о защите, выросло в десять раз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Die Welt.

Об этом заявила пресс-секретарь Федерального министерства внутренних дел Германии заявила, чтопосле принятия соответствующего постановления количество заявок от мужчин этой возрастной группы увеличилось с примерно 100 до 1 000 в неделю.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не видим критического оттока молодежи за границу, - Бедный

В ведомстве отметили, что пока сложно оценить, является ли это временным явлением. В целом количество украинцев, которые ищут защиту в Германии, также растет: в мае 2025 года зарегистрировали 7 961 человека, в августе - 11 277, а в сентябре - 18 755.

В отличие от мигрантов из Сирии или Афганистана, украинцы получают вид на жительство по статье 24 Закона о проживании, что обеспечивает им доступ к рынку труда и социальным выплатам.

По состоянию на 4 октября 2025 года в Центральном реестре иностранцев Германии зарегистрировано 1 293 672 украинцев, прибывших после начала полномасштабной войны. В то же время около 450 тысяч из них больше не состоят на учете в германских органах власти.

Германия (7323) граница (5403)
+11
15.10.2025 15:31 Ответить
+9
німці подякували зеленим уйобкам. В історії це буде називатися кровопусканням нації, яке вчинила дєрмакозеленська шобла.
показать весь комментарий
15.10.2025 15:33 Ответить
+6
Зеленський здихався найактивніших протестувальників проти диктатури, які він тут будує. Щоб не бігали з картонками проти його деструктивних дій.
показать весь комментарий
15.10.2025 15:33 Ответить
15.10.2025 15:31 Ответить
Та вже критично бухають по ганделиках...
15.10.2025 16:09 Ответить
«Ми не бачимо критичного відтоку. Проаналізувавши статистику прикордонників, можемо сказати, що суттєвого збільшення виїздів немає»
/Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний / 14.10.2025 /
15.10.2025 15:32 Ответить
Без підтвердження ДПСУ - це все іпсо. Вірно?
15.10.2025 15:33 Ответить
Зеленський здихався найактивніших протестувальників проти диктатури, які він тут будує. Щоб не бігали з картонками проти його деструктивних дій.
15.10.2025 15:33 Ответить
Шо за маячня?! Ці сцикуни не можуть бути "протестувальниками". Інакше не втікали б з України.
15.10.2025 15:49 Ответить
Хочеш сказати, що хтось з картонками колись бігав і бігає тільки за своїми переконаннями?
15.10.2025 16:05 Ответить
німці подякували зеленим уйобкам. В історії це буде називатися кровопусканням нації, яке вчинила дєрмакозеленська шобла.
15.10.2025 15:33 Ответить
хотел этим рейтинг поднять, на деле рейтинг только опустил свой
15.10.2025 15:36 Ответить
на клавішах
15.10.2025 16:03 Ответить
Всі, все розуміють, крім Зеленого лідара...
15.10.2025 15:37 Ответить
Він теж все чудово розуміє, "все йде по плану".
15.10.2025 15:42 Ответить
та то вони приїхали щоб не розпаковуючи чемодани, очікувати повернення в Україну, по мінімуму, як тільки прийде час, хоч якогось перемир'я. хоча, а по опитуванням українських біженців в країнах європи, тільки десь біля 3% будуть готові повернутись, і то, коли будуть виконуватись 3 головні, як для них умови - повернення до кордонів 1991 року, Україна буде входити до НАТО, Україна буде прийнята до ЄС. які з цих головних для них умов повернення, можуть бути виконані в осяжному часі?
15.10.2025 15:40 Ответить
1000000%так и есть!!!
15.10.2025 15:53 Ответить
https://www.ifo.de/DocDL/cesifo1_wp12118.pdf
тут з всима тонкощами, з не "по пам'яті" і не від оп-них "опрошатєлєй", кому цікаві деталі по умовах повернення.
15.10.2025 16:12 Ответить
Зеля все робить на догоду пуйлу.
Відпустив молодих, здорових хлопів за кордон, щоб їх не призвали в армію.
Тепер можна відпускати за кордон, кому 23-30 років, це ж діти.
А далі 30-40...
15.10.2025 15:40 Ответить
А ви за те, щоб людей тримали за закритими кордонами, порушуючи їхні права?
15.10.2025 15:42 Ответить
А тим кому 23 роки і старше, прав не мають?
Чому їх не відпускають за кордон, порушуючи їх права?
Це називається геноцид по віковій та статевій ознаці.
15.10.2025 15:52 Ответить
Цікаво скільки ще є дибілоїдів які знову проголосують за голобородькаЗеленського. А потім будуть кликати європейців воювати за Україну. Це недовлада моральних уродів-виродків
15.10.2025 15:43 Ответить
 
 