Розширення ініціативи PURL із закупівлі зброї в США для України є неймовірним сигналом для світу, - Гегсет
Збільшення кількості учасників ініціативи PURL із закупівлі озброєнь у США для України є потужним сигналом для всього світу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гегсет перед початком засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.
У США вважають розширення ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) неймовірним сигналом для всього світу.
"Ще більше зобов’язань, оголошених прямо сьогодні в межах ініціативи PURL, може стати неймовірним сигналом для світу про нашу відданість (спільній справі. – Ред.)", – зазначив Гегсет.
Він наголосив, що цінує рішення кожної країни з тих, "які сьогодні продемонстрували готовність зробити свій внесок (у PURL. – Ред.)".
"Союзники часто наголошують, що безпека України – це синонім безпеки Європи. Тож зараз саме час усім країнам НАТО перетворити слова на дії: у вигляді інвестицій у PURL. Жодних "вільних пасажирів" за цим столом бути не може", – наголосив Гегсет.
Також він нагадав, що союзники НАТО вже надали Україні "понад 2 млрд доларів у межах ініціативи НАТО PURL із надання безпекової допомоги, започаткованої у серпні".
Переклад неправильний. Ось як він сказав:
Well, now then, therefore, is the time for all NATO countries to turn words into action in the form of PURL investments. All countries around this table, no free riders.
"Free riders" - це "халявщики". Тобто переклад має бути таким:
"Представники всіх країн, що сидять за цим столом, мають розкошелитися".
червона доріжка і оплески путіну - ні репутації не додають, ні бабок. А от томагавк за європейські бабки - інша справа.