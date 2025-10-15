Розширення ініціативи PURL із закупівлі зброї в США для України є неймовірним сигналом для світу, - Гегсет

Збільшення кількості учасників ініціативи PURL із закупівлі озброєнь у США для України є потужним сигналом для всього світу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гегсет перед початком засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.

У США вважають розширення ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) неймовірним сигналом для всього світу.

"Ще більше зобов’язань, оголошених прямо сьогодні в межах ініціативи PURL, може стати неймовірним сигналом для світу про нашу відданість (спільній справі. – Ред.)", – зазначив Гегсет.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Він наголосив, що цінує рішення кожної країни з тих, "які сьогодні продемонстрували готовність зробити свій внесок (у PURL. – Ред.)".

"Союзники часто наголошують, що безпека України – це синонім безпеки Європи. Тож зараз саме час усім країнам НАТО перетворити слова на дії: у вигляді інвестицій у PURL. Жодних "вільних пасажирів" за цим столом бути не може", – наголосив Гегсет.

Також він нагадав, що союзники НАТО вже надали Україні "понад 2 млрд доларів у межах ініціативи НАТО PURL із надання безпекової допомоги, започаткованої у серпні".

Також читайте: Понад половина союзників по НАТО долучилася до ініціативи PURL, - Рютте