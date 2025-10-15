Расширение инициативы PURL по закупке оружия в США для Украины является невероятным сигналом для мира, - Хегсет
Увеличение количества участников инициативы PURL по закупке вооружений у США для Украины является мощным сигналом для всего мира.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет перед началом заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе.
В США считают расширение инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) невероятным сигналом для всего мира.
"Еще больше обязательств, объявленных прямо сегодня в рамках инициативы PURL, может стать невероятным сигналом для мира о нашей преданности (общему делу. - Ред.)", - отметил Хегсет.
Он подчеркнул, что ценит решение каждой страны из тех, "которые сегодня продемонстрировали готовность внести свой вклад (в PURL. - Ред.)".
"Союзники часто подчеркивают, что безопасность Украины - это синоним безопасности Европы. Поэтому сейчас самое время всем странам НАТО превратить слова в действия: в виде инвестиций в PURL. Никаких "свободных пассажиров" за этим столом быть не может", - подчеркнул Хегсет.
Также он напомнил, что союзники НАТО уже предоставили Украине "более 2 млрд долларов в рамках инициативы НАТО PURL по предоставлению помощи в сфере безопасности, начатой в августе".
Переклад неправильний. Ось як він сказав:
Well, now then, therefore, is the time for all NATO countries to turn words into action in the form of PURL investments. All countries around this table, no free riders.
"Free riders" - це "халявщики". Тобто переклад має бути таким:
"Представники всіх країн, що сидять за цим столом, мають розкошелитися".
червона доріжка і оплески путіну - ні репутації не додають, ні бабок. А от томагавк за європейські бабки - інша справа.