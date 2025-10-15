Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 15 жовтня російські загарбники атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ударних БпЛА
О 19:49 повідомлялося про загрозу ударних БпЛА для Сумської області.
О 20:39 - групи ворожих ударних БпЛА на півдні Харківщини, курс західний;
Ворожий БпЛА наближається до Харкова з південно-сходу;
Ворожі БпЛА в центральній частині Чернігівщини, курс південний.
О 20:45 - загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку, в областях де оголошено повітряну тривогу.
О 21:05 - відбій загрози балістичного озброєння.
О 21:05 - Дніпропетровська область - загроза застосування ворожих БпЛА.
Оновлена інформація
О 22:09 повідомляється про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщині.
О 22:13 - групи БпЛА зафіксовані на південному сході Харківщини, курс західний;
БпЛА на сході Полтавщини, курс західний;
БпЛА у центрі Чернігівщини, курс західний та південний;
БпЛА у центрі Сумщини, курс південно-західний;
Розвідувальні БпЛА в р-ні Запоріжжя.
О 22:14 - ворожий БпЛА у напрямку Кам'янського зі сходу.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль