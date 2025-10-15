Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Ввечері 15 жовтня російські загарбники атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ударних БпЛА

О 19:49 повідомлялося про загрозу ударних БпЛА для Сумської області.

О 20:39 - групи ворожих ударних БпЛА на півдні Харківщини, курс західний;

Ворожий БпЛА наближається до Харкова з південно-сходу;

Ворожі БпЛА в центральній частині Чернігівщини, курс південний.

О 20:45 - загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку, в областях де оголошено повітряну тривогу.

О 21:05 - відбій загрози балістичного озброєння.

О 21:05 - Дніпропетровська область - загроза застосування ворожих БпЛА.

Оновлена інформація

О 22:09 повідомляється про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщині.

О 22:13 - групи БпЛА зафіксовані на південному сході Харківщини, курс західний;

БпЛА на сході Полтавщини, курс західний;

БпЛА у центрі Чернігівщини, курс західний та південний;

БпЛА у центрі Сумщини, курс південно-західний;

Розвідувальні БпЛА в р-ні Запоріжжя.

О 22:14 - ворожий БпЛА у напрямку Кам'янського зі сходу.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях.

