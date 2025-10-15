РУС
Новости Атака беспилотников
905

Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Россия атакует Украину ударными беспилотниками 15-16 октября

Вечером 15 октября российские захватчики атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение ударных БПЛА

В 19:49 сообщалось об угрозе ударных БПЛА для Сумской области.

  • В 20:39 - группы вражеских ударных БПЛА на юге Харьковщины, курс западный;
  • вражеский БПЛА приближается к Харькову с юго-востока;
  • вражеские БПЛА - в центральной части Черниговщины, курс южный.

В 20:45 - угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления, в областях, где объявлена воздушная тревога.

В 21:05 - отбой угрозы баллистического вооружения.

В 21:05,Днепропетровская область - угроза применения вражеских БПЛА.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах.

Читайте: Россия начала использовать очень точные "шахеды" для атак на локомотивы, - глава "Укрзалізниці"

беспилотник (4412) обстрел (30023) атака (621) Шахед (1559)
