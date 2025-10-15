Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
Вечером 15 октября российские захватчики атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение ударных БПЛА
В 19:49 сообщалось об угрозе ударных БПЛА для Сумской области.
- В 20:39 - группы вражеских ударных БПЛА на юге Харьковщины, курс западный;
- вражеский БПЛА приближается к Харькову с юго-востока;
- вражеские БПЛА - в центральной части Черниговщины, курс южный.
В 20:45 - угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления, в областях, где объявлена воздушная тревога.
В 21:05 - отбой угрозы баллистического вооружения.
В 21:05,Днепропетровская область - угроза применения вражеских БПЛА.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах.
