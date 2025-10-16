УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 127 300 осіб (+1870 за добу), 11 261 танк, 33 713 артсистем, 23 384 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 127 300 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 16.10.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1127300 (+1080) осіб;
  • танків – 11261 (+2) од
  • бойових броньованих машин – 23384 (+9) од
  • артилерійських систем – 33713 (+42) од
  • РСЗВ – 1520 (+0) од
  • засоби ППО – 1227 (+0) од
  • літаків – 427 (+0) од
  • гелікоптерів – 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 70437 (+416)
  • крилаті ракети – 3859 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 64468 (+139)
  • спеціальна техніка – 3977 (+0)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Удари "Птахів Мадяра": знищено укриття, техніку та особовий склад РФ. ВIДЕО

Інфографіка

армія рф (19093) Генштаб ЗС (7402) ліквідація (4503) знищення (8500)
+10
Скорегуте шапку. +1870, а у текст 1080
16.10.2025 06:55 Відповісти
+8
Минув 4257 день москальсько-української війни.
192! одиниць знищеної техніки та 1080! чумардосів за день.
Броня по оснанніх мірках норм - 11, арта теж норм - 42, логістика супер.
Загальна результативність ППО перевалила за 75 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 127 000 це більше, ніж все сільське населення Ставропольського краю.
16.10.2025 08:43 Відповісти
+7
Дай Бог нашим бiйцям здоров`я, вдачi та ангельского захисту, Приiздiть скорiше додому з перемогою.
16.10.2025 07:03 Відповісти
