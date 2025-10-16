Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 127 300 осіб (+1870 за добу), 11 261 танк, 33 713 артсистем, 23 384 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 127 300 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 16.10.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1127300 (+1080) осіб;
- танків – 11261 (+2) од
- бойових броньованих машин – 23384 (+9) од
- артилерійських систем – 33713 (+42) од
- РСЗВ – 1520 (+0) од
- засоби ППО – 1227 (+0) од
- літаків – 427 (+0) од
- гелікоптерів – 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 70437 (+416)
- крилаті ракети – 3859 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 64468 (+139)
- спеціальна техніка – 3977 (+0)
192! одиниць знищеної техніки та 1080! чумардосів за день.
Броня по оснанніх мірках норм - 11, арта теж норм - 42, логістика супер.
Загальна результативність ППО перевалила за 75 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 127 000 це більше, ніж все сільське населення Ставропольського краю.