Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 127 300 человек (+1870 за сутки), 11 261 танк, 33 713 артсистем, 23 384 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 127 300 российских оккупантов.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 16.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1127300 (+1080) человек;

танков - 11261 (+2) ед

боевых бронированных машин - 23384 (+9) ед

артиллерийских систем - 33713 (+42) ед

РСЗО - 1520 (+0) ед

средства ПВО - 1227 (+0) ед

самолетов - 427 (+0) ед

вертолетов - 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 70437 (+416)

крылатые ракеты - 3859 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 64468 (+139)

специальная техника - 3977 (+0)

