3 573 11

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 127 300 человек (+1870 за сутки), 11 261 танк, 33 713 артсистем, 23 384 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 127 300 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 16.10.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1127300 (+1080) человек;
  • танков - 11261 (+2) ед
  • боевых бронированных машин - 23384 (+9) ед
  • артиллерийских систем - 33713 (+42) ед
  • РСЗО - 1520 (+0) ед
  • средства ПВО - 1227 (+0) ед
  • самолетов - 427 (+0) ед
  • вертолетов - 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 70437 (+416)
  • крылатые ракеты - 3859 (+0)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильная техника и автоцистерны - 64468 (+139)
  • специальная техника - 3977 (+0)

Инфографика

+8
Скорегуте шапку. +1870, а у текст 1080
16.10.2025 06:55 Ответить
+6
Дай Бог нашим бiйцям здоров`я, вдачi та ангельского захисту, Приiздiть скорiше додому з перемогою.
16.10.2025 07:03 Ответить
+6
Минув 4257 день москальсько-української війни.
192! одиниць знищеної техніки та 1080! чумардосів за день.
Броня по оснанніх мірках норм - 11, арта теж норм - 42, логістика супер.
Загальна результативність ППО перевалила за 75 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 127 000 це більше, ніж все сільське населення Ставропольського краю.
16.10.2025 08:43 Ответить
Скорегуте шапку. +1870, а у текст 1080
16.10.2025 06:55 Ответить
Мож текст пiдкорегувати?
16.10.2025 07:00 Ответить
Було б круто, але 1126200 вчора показник
16.10.2025 07:37 Ответить
Та не треба їх жаліти!
16.10.2025 09:05 Ответить
какая разніца?
16.10.2025 08:21 Ответить
Дай Бог нашим бiйцям здоров`я, вдачi та ангельского захисту, Приiздiть скорiше додому з перемогою.
16.10.2025 07:03 Ответить
На 800 більше))Видно був паслєній,локальний рєшитєльний бой за праваславносємєйниє,традіціонниє ценнасті)))
16.10.2025 07:41 Ответить
Минув 4257 день москальсько-української війни.
192! одиниць знищеної техніки та 1080! чумардосів за день.
Броня по оснанніх мірках норм - 11, арта теж норм - 42, логістика супер.
Загальна результативність ППО перевалила за 75 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 127 000 це більше, ніж все сільське населення Ставропольського краю.
16.10.2025 08:43 Ответить
Небойові втрати рашистів - буденне "житіє" на пітьмі:

16.10.2025 08:55 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
16.10.2025 09:06 Ответить
 
 