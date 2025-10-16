Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 127 300 человек (+1870 за сутки), 11 261 танк, 33 713 артсистем, 23 384 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 127 300 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 16.10.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1127300 (+1080) человек;
- танков - 11261 (+2) ед
- боевых бронированных машин - 23384 (+9) ед
- артиллерийских систем - 33713 (+42) ед
- РСЗО - 1520 (+0) ед
- средства ПВО - 1227 (+0) ед
- самолетов - 427 (+0) ед
- вертолетов - 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 70437 (+416)
- крылатые ракеты - 3859 (+0)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны - 64468 (+139)
- специальная техника - 3977 (+0)
192! одиниць знищеної техніки та 1080! чумардосів за день.
Броня по оснанніх мірках норм - 11, арта теж норм - 42, логістика супер.
Загальна результативність ППО перевалила за 75 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 127 000 це більше, ніж все сільське населення Ставропольського краю.