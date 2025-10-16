УКР
2 385 20

Атака на Волгоградську область РФ: частина регіону залишилася без електрики

Українські дрони атакували Липецьку область

У Волгоградській області атаковано електропідстанцію "Балашовська". Виникла пожежа, частина населених пунктів без світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Офіційні джерела Волгоградської області підтвердили факт ураження підстанції та пожежі. Частина регіону перебуває в режимі "блекауту".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Підстанція має потужність 1523 МВА і забезпечує транзитні перетоки електроенергії з Волжської ГЕС у Центральний регіон Росії. Крім того, вона постачає електроенергію споживачам частини Волгоградської області, південно-східної частини Воронезької області та західної частини Саратовської області.

Об’єкт розташований неподалік Урюпінська.

Вибухи на авіазаводі у Смоленську: наслідки удару безпілотників. ВIДЕО

безпілотник (5044) Волгоград (29) Удари по РФ (601)
Треба чарку випити, а потім будемо скаржитися
Я читать умыю... Ы завжди, перед написанням коментарю, перечитую ВСЮ статтю...
Читать уміє майже кожен - а розуміння того шо читать дано не кожному із нас .
По тобі, саме, і видно... Сам нічого, толком, сказать не здатен - тільки бігаєш по форуму, та під коментарі, не тобі адресовані, "кактуси" підкладаєш...
Ну не можу я нічого сказать в текстовому чаті - якшо ви можете то хвала вам .
Ну то й не кажи... Я, наприклад, твоїх коментарів, на форумі, "не помічаю" - і мені, від того, гірше не стає...
Ше раз для вас - я нічого сказать в текстовому чаті не можу .
І я "ще раз"!... НЕ ЛІЗЬ ДО МЕНЕ! Я тобі вже давно сказав - Я НЕ МАЮ БАЖАННЯ З ТОБОЮ СПІЛКУВАТЬСЯ!!!...
Я вас пняв - ви в нас любитель товстого гумору , а розуміння тонкого то не ваше .
Відповім "тонкіше": ..............................................
Треба робити бпла зі скидом. Цілий дрон на трансформаторну будку шкода, а от скинути на нього бімбочку 2-3кг саме те. І так хай літає над різними енерговузлами і скидає на них на шляху до нафтозаводу в умовному омську.
Бабу Ягу туди !
Як романтична па-ардынскаму - урюпінск....
Малавата будет (с)

Обожнюю цей мульт...
