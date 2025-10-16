Атака на Волгоградську область РФ: частина регіону залишилася без електрики

У Волгоградській області атаковано електропідстанцію "Балашовська". Виникла пожежа, частина населених пунктів без світла.

Офіційні джерела Волгоградської області підтвердили факт ураження підстанції та пожежі. Частина регіону перебуває в режимі "блекауту".

Підстанція має потужність 1523 МВА і забезпечує транзитні перетоки електроенергії з Волжської ГЕС у Центральний регіон Росії. Крім того, вона постачає електроенергію споживачам частини Волгоградської області, південно-східної частини Воронезької області та західної частини Саратовської області.

Об’єкт розташований неподалік Урюпінська.

