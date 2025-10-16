РУС
Атака на Волгоградскую область РФ: часть региона осталась без электричества

Украинские дроны атаковали Липецкую область

В Волгоградской области атакована электроподстанция "Балашовская". Возник пожар, часть населенных пунктов без света.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Официальные источники Волгоградской области подтвердили факт поражения подстанции и пожара. Часть региона находится в режиме "блэкаута".

Подстанция имеет мощность 1523 МВА и обеспечивает транзитные перетоки электроэнергии с Волжской ГЭС в Центральный регион России. Кроме того, она поставляет электроэнергию потребителям части Волгоградской области, юго-восточной части Воронежской области и западной части Саратовской области.

Объект расположен неподалеку от Урюпинска.

Добре летіли наші ""дикі гуси"... Гарно "скинули вогняне пір"я, у траву..." "Сталінабаду"...
16.10.2025 08:03 Ответить
У кого не виключали... А в кого й відключали... Вчора лягли спать зарані - у 20.30. Бо скачки напруги такі були, що всю електротехніку вибивало... Тільки після 23-х налагодили... Головне - що кацапи почали подібне відчувать - бо раніше думали, що "вайна где-то далеко, и нас не касается...".
Пройшла чутка, що кацап українця, на дуель викликав... Зустрічають його, через деякий час. Питають:
- Чем дело кончилось?
- Да ничем!...
- Почему?
- Да хахол начал выяснять о праве выбара аружия, расстаяние, сигнал схаждения...
- И что тут такого?! Это же обычные правила поединка...
- Да я думал - он станет у стенки , и я его из пулемёта завалю...
16.10.2025 08:12 Ответить
Підстанція має потужність 1523 МВА і забезпечує транзитні перетоки електроенергії з Волжської ГЕС у Центральний регіон Росії.
16.10.2025 08:05 Ответить
Треба чарку випити, а потім будемо скаржитися
16.10.2025 08:10 Ответить
У кого не виключали... А в кого й відключали... Вчора лягли спать зарані - у 20.30. Бо скачки напруги такі були, що всю електротехніку вибивало... Тільки після 23-х налагодили... Головне - що кацапи почали подібне відчувать - бо раніше думали, що "вайна где-то далеко, и нас не касается...".
Пройшла чутка, що кацап українця, на дуель викликав... Зустрічають його, через деякий час. Питають:
- Чем дело кончилось?
- Да ничем!...
- Почему?
- Да хахол начал выяснять о праве выбара аружия, расстаяние, сигнал схаждения...
- И что тут такого?! Это же обычные правила поединка...
- Да я думал - он станет у стенки , и я его из пулемёта завалю...
16.10.2025 08:12 Ответить
Добре летіли наші ""дикі гуси"... Гарно "скинули вогняне пір"я, у траву..." "Сталінабаду"...
16.10.2025 08:03 Ответить
Офіційні джерела Волгоградської області підтвердили факт ураження підстанції та пожежі. Частина регіону перебуває в режимі "блекауту".
16.10.2025 08:04 Ответить
Підстанція має потужність 1523 МВА і забезпечує транзитні перетоки електроенергії з Волжської ГЕС у Центральний регіон Росії.
16.10.2025 08:05 Ответить
Я читать умыю... Ы завжди, перед написанням коментарю, перечитую ВСЮ статтю...
16.10.2025 08:14 Ответить
Читать уміє майже кожен - а розуміння того шо читать дано не кожному із нас .
16.10.2025 08:50 Ответить
По тобі, саме, і видно... Сам нічого, толком, сказать не здатен - тільки бігаєш по форуму, та під коментарі, не тобі адресовані, "кактуси" підкладаєш...
16.10.2025 08:56 Ответить
Ну не можу я нічого сказать в текстовому чаті - якшо ви можете то хвала вам .
16.10.2025 09:01 Ответить
Ну то й не кажи... Я, наприклад, твоїх коментарів, на форумі, "не помічаю" - і мені, від того, гірше не стає...
16.10.2025 09:03 Ответить
Ше раз для вас - я нічого сказать в текстовому чаті не можу .
16.10.2025 09:08 Ответить
І я "ще раз"!... НЕ ЛІЗЬ ДО МЕНЕ! Я тобі вже давно сказав - Я НЕ МАЮ БАЖАННЯ З ТОБОЮ СПІЛКУВАТЬСЯ!!!...
16.10.2025 09:12 Ответить
Треба робити бпла зі скидом. Цілий дрон на трансформаторну будку шкода, а от скинути на нього бімбочку 2-3кг саме те. І так хай літає над різними енерговузлами і скидає на них на шляху до нафтозаводу в умовному омську.
16.10.2025 08:09 Ответить
Бабу Ягу туди !
16.10.2025 08:11 Ответить
Як романтична па-ардынскаму - урюпінск....
16.10.2025 08:46 Ответить
Малавата будет (с)

Обожнюю цей мульт...
16.10.2025 08:59 Ответить
16.10.2025 09:10 Ответить
 
 