Атака на Волгоградскую область РФ: часть региона осталась без электричества

В Волгоградской области атакована электроподстанция "Балашовская". Возник пожар, часть населенных пунктов без света.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Официальные источники Волгоградской области подтвердили факт поражения подстанции и пожара. Часть региона находится в режиме "блэкаута".

Подстанция имеет мощность 1523 МВА и обеспечивает транзитные перетоки электроэнергии с Волжской ГЭС в Центральный регион России. Кроме того, она поставляет электроэнергию потребителям части Волгоградской области, юго-восточной части Воронежской области и западной части Саратовской области.

Объект расположен неподалеку от Урюпинска.

