Путін робить ставку на те, що страх паралізує Європу, але він прораховується, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа посилює свою обороноздатність на тлі загроз з боку РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив в урядовій заяві в Бундестазі, присвяченій майбутньому засіданню Європейської Ради, яке відбудеться 23-24 жовтня.

"Путін робить ставку на те, що страх паралізує вільне суспільство та підірве нашу рішучість діяти. Але він прораховується: ми не дозволимо залякати себе. Ми не дозволимо, щоб наше вільне суспільство було дестабілізоване гібридними атаками. Ми захищатимемось - зараз і в майбутньому", - наголосив канцлер.

Мерц зазначив, що Європа посилює свою оборону, проте варто розуміти: Німеччина, Європейський Союз і НАТО нікому не загрожують.

"Ми спостерігаємо атаку залякування… Впродовж останніх трьох із половиною років лише Путін становить загрозу безпеці на європейському континенті - він несе небезпеку, веде жорстоку загарбницьку війну проти України, війну, яка щодня забирає людські життя. Це Росія дедалі безсоромніше намагається дестабілізувати нас - у Німеччині та в Європі - засобами гібридної війни: саботажем, кібератаками, цілеспрямованою дезінформацією, шпигунством і навіть вбивствами", - додав він, нагадавши, що останніми тижнями дрони дедалі частіше порушують повітряний простір Європи.

За словами канцлера, на Європейській Раді планують обговорити 19-й пакет санкцій проти Росії, щоб ще більше посилити тиск на країну-агресора "і змусити її нарешті сісти за стіл переговорів з Україною".

"Путін має зрозуміти, що ця війна коштуватиме йому дорожче, ніж мир, досягнутий шляхом переговорів. Але поки що Путін не хоче переговорів, він хоче продовжувати бомбардування", - підсумував він.

