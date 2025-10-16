УКР
Путін робить ставку на те, що страх паралізує Європу, але він прораховується, - Мерц

Мерц заявив, що Європа не дозволить Путіну залякати себе

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа посилює свою обороноздатність на тлі загроз з боку РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив в урядовій заяві в Бундестазі, присвяченій майбутньому засіданню Європейської Ради, яке відбудеться 23-24 жовтня.

"Путін робить ставку на те, що страх паралізує вільне суспільство та підірве нашу рішучість діяти. Але він прораховується: ми не дозволимо залякати себе. Ми не дозволимо, щоб наше вільне суспільство було дестабілізоване гібридними атаками. Ми захищатимемось - зараз і в майбутньому", - наголосив канцлер.

Мерц зазначив, що Європа посилює свою оборону, проте варто розуміти: Німеччина, Європейський Союз і НАТО нікому не загрожують.

"Ми спостерігаємо атаку залякування… Впродовж останніх трьох із половиною років лише Путін становить загрозу безпеці на європейському континенті - він несе небезпеку, веде жорстоку загарбницьку війну проти України, війну, яка щодня забирає людські життя. Це Росія дедалі безсоромніше намагається дестабілізувати нас - у Німеччині та в Європі - засобами гібридної війни: саботажем, кібератаками, цілеспрямованою дезінформацією, шпигунством і навіть вбивствами", - додав він, нагадавши, що останніми тижнями дрони дедалі частіше порушують повітряний простір Європи.

За словами канцлера, на Європейській Раді планують обговорити 19-й пакет санкцій проти Росії, щоб ще більше посилити тиск на країну-агресора "і змусити її нарешті сісти за стіл переговорів з Україною".

"Путін має зрозуміти, що ця війна коштуватиме йому дорожче, ніж мир, досягнутий шляхом переговорів. Але поки що Путін не хоче переговорів, він хоче продовжувати бомбардування", - підсумував він.

Путлер все вірно розрахував - європа если поки не обосралась, то на межі.
І тому будуть озброюватимуся як ненормальні.
А це для їхніх дірявих бюджетів практично смертельно.
Аналогічна ситуація була в СРСР за програмою Сої, тільки озброювалася СРСР.
Нині ситуація змінилася.
показати весь коментар
16.10.2025 12:57 Відповісти
"дірявих бюджетів", То про твої болота, зрозумів,)
показати весь коментар
16.10.2025 13:09 Відповісти
Кожен розуміє з власного розумового розвитку.
показати весь коментар
16.10.2025 13:13 Відповісти
Не обосралась? Та вже давно, коли почала мямлить "аби не ескалація".
показати весь коментар
16.10.2025 13:25 Відповісти
Хлопці , так справи не робляться . Сидіти і з грізним виглядом базікати що мовляв - не залякаєте , це не діло . Гопота цього не розуміє . Їй доходить тільки тоді коли вона жорстко отримує в рило .
От і щоб ***** зрозумів те що ви налаштовані серйозно , кацапські літаки і дрони вам прийдеться збивати , і без попередження .
показати весь коментар
16.10.2025 13:03 Відповісти
путін зробив ставку на залежність Європи від російських енергоносіїв і не прогадав, його очікування виправдалися на 100%.
показати весь коментар
16.10.2025 14:00 Відповісти
з політикою відносно Китаю буде та ж сама історія через рідкоземельні метали
показати весь коментар
16.10.2025 14:05 Відповісти
Путін робить ставку на те, що страх паралізує Європу, але він прораховується... він вже паралізував
показати весь коментар
16.10.2025 14:38 Відповісти
 
 