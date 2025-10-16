РУС
Новости
284 5

Путин делает ставку на то, что страх парализует Европу, но он просчитывается, - Мерц

Мерц заявил, что Европа не позволит Путину запугать себя

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа усиливает свою обороноспособность на фоне угроз со стороны РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом он заявил в правительственном заявлении в Бундестаге, посвященном предстоящему заседанию Европейского Совета, которое состоится 23-24 октября.

"Путин делает ставку на то, что страх парализует свободное общество и подорвет нашу решимость действовать. Но он просчитывается: мы не позволим запугать себя. Мы не позволим, чтобы наше свободное общество было дестабилизировано гибридными атаками. Мы будем защищаться - сейчас и в будущем", - подчеркнул канцлер.

Мерц отметил, что Европа усиливает свою оборону, однако следует понимать: Германия, Европейский Союз и НАТО никому не угрожают.

"Мы наблюдаем атаку запугивания... В течение последних трех с половиной лет только Путин представляет угрозу безопасности на европейском континенте - он несет опасность, ведет жестокую захватническую войну против Украины, войну, которая ежедневно уносит человеческие жизни. Это Россия все более бесстыдно пытается дестабилизировать нас - в Германии и в Европе - средствами гибридной войны: саботажем, кибератаками, целенаправленной дезинформацией, шпионажем и даже убийствами", - добавил он, напомнив, что в последние недели дроны все чаще нарушают воздушное пространство Европы.

По словам канцлера, на Европейском совете планируют обсудить 19-й пакет санкций против России, чтобы еще больше усилить давление на страну-агрессора "и заставить ее наконец сесть за стол переговоров с Украиной".

"Путин должен понять, что эта война будет стоить ему дороже, чем мир, достигнутый путем переговоров. Но пока Путин не хочет переговоров, он хочет продолжать бомбардировки", - подытожил он.

Европа (2096) россия (97686) Фридрих Мерц (255)
Путлер все вірно розрахував - європа если поки не обосралась, то на межі.
І тому будуть озброюватимуся як ненормальні.
А це для їхніх дірявих бюджетів практично смертельно.
Аналогічна ситуація була в СРСР за програмою Сої, тільки озброювалася СРСР.
Нині ситуація змінилася.
показать весь комментарий
16.10.2025 12:57 Ответить
"дірявих бюджетів", То про твої болота, зрозумів,)
показать весь комментарий
16.10.2025 13:09 Ответить
Кожен розуміє з власного розумового розвитку.
показать весь комментарий
16.10.2025 13:13 Ответить
Не обосралась? Та вже давно, коли почала мямлить "аби не ескалація".
показать весь комментарий
16.10.2025 13:25 Ответить
Хлопці , так справи не робляться . Сидіти і з грізним виглядом базікати що мовляв - не залякаєте , це не діло . Гопота цього не розуміє . Їй доходить тільки тоді коли вона жорстко отримує в рило .
От і щоб ***** зрозумів те що ви налаштовані серйозно , кацапські літаки і дрони вам прийдеться збивати , і без попередження .
показать весь комментарий
16.10.2025 13:03 Ответить
 
 