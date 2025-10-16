Путин делает ставку на то, что страх парализует Европу, но он просчитывается, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа усиливает свою обороноспособность на фоне угроз со стороны РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом он заявил в правительственном заявлении в Бундестаге, посвященном предстоящему заседанию Европейского Совета, которое состоится 23-24 октября.

"Путин делает ставку на то, что страх парализует свободное общество и подорвет нашу решимость действовать. Но он просчитывается: мы не позволим запугать себя. Мы не позволим, чтобы наше свободное общество было дестабилизировано гибридными атаками. Мы будем защищаться - сейчас и в будущем", - подчеркнул канцлер.

Мерц отметил, что Европа усиливает свою оборону, однако следует понимать: Германия, Европейский Союз и НАТО никому не угрожают.

"Мы наблюдаем атаку запугивания... В течение последних трех с половиной лет только Путин представляет угрозу безопасности на европейском континенте - он несет опасность, ведет жестокую захватническую войну против Украины, войну, которая ежедневно уносит человеческие жизни. Это Россия все более бесстыдно пытается дестабилизировать нас - в Германии и в Европе - средствами гибридной войны: саботажем, кибератаками, целенаправленной дезинформацией, шпионажем и даже убийствами", - добавил он, напомнив, что в последние недели дроны все чаще нарушают воздушное пространство Европы.

По словам канцлера, на Европейском совете планируют обсудить 19-й пакет санкций против России, чтобы еще больше усилить давление на страну-агрессора "и заставить ее наконец сесть за стол переговоров с Украиной".

"Путин должен понять, что эта война будет стоить ему дороже, чем мир, достигнутый путем переговоров. Но пока Путин не хочет переговоров, он хочет продолжать бомбардировки", - подытожил он.

