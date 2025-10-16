Інтенсивність ворожих наступів на сході збільшилася на 30%, - угруповання військ "Схід"

На східному напрямку російські війська збільшили інтенсивність наступів на 30%, що пояснюється погодними умовами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів речник угруповання військ "Схід" капітан Григорій Шаповал.

"За минулу добу на наших напрямках було 23 бойових зіткнення, було завдано значної втрати ворогу, 555 представників особового складу противника було безповоротно знищено, а також були ураження ворожої техніки і засобів РЕБ", – розповів він.

Шаповал зазначив, що ворог намагається заходити на підконтрольну українським військовим територію малими штурмовими групами по 4-6 осіб, які заїжджають на легкому мототранспорті, потім намагаються накопичуватися і здійснювати штурми групами по 25-30 осіб.

Крім того, за його слова, останнім часом збільшилася інтенсивність ворожих наступів на 30%, що пояснюється погодними умовами – дощами і туманами. Шаповал зауважив, що в такий спосіб ворог намагається пробратися непомітно, але йому це не вдається.

