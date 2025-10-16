Интенсивность вражеских наступлений на востоке увеличилась на 30%, - группировка войск "Восток"

На восточном направлении российские войска увеличили интенсивность наступлений на 30%, что объясняется погодными условиями.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал представитель группировки войск "Восток" капитан Григорий Шаповал.

"За минувшие сутки на наших направлениях было 23 боевых столкновения, были нанесены значительные потери врагу, 555 представителей личного состава противника были безвозвратно уничтожены, а также были поражения вражеской техники и средств РЭБ", - рассказал он.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Шаповал отметил, что враг пытается заходить на подконтрольную украинским военным территорию малыми штурмовыми группами по 4-6 человек, которые заезжают на легком мототранспорте, затем пытаются накапливаться и осуществлять штурмы группами по 25-30 человек.

Кроме того, по его слова, в последнее время увеличилась интенсивность вражеских наступлений на 30%, что объясняется погодными условиями - дождями и туманами. Шаповал отметил, что таким образом враг пытается пробраться незаметно, но ему это не удается.

Также смотрите: Противодиверсионные мероприятия проводят ВСУ в Купянске: всего на передовой - 184 боевых столкновения, - Генштаб. КАРТЫ